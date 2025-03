3 sposoby i już wiesz, czy amortyzatory są do wymiany. Obejdzie się bez wizyty u diagnostyka

Praktycznie każdy kierowca zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są amortyzatory. To właśnie dzięki nim możemy jeździć stabilnie i bezpiecznie. Jeśli się zepsują, ucierpią również sprężyny, opony, zawieszenie i układ hamowania. Ale jak rozpoznać, że już czas na wymianę?

REKLAMA

Zobacz wideo Mercedes zmienia zasady gry w klasie średniej. Spójrzcie na parametry nowego CLA!

Po czym poznać, że amortyzatory są do wymiany? Po tym czasie lepiej je wymienić

Według specjalistów amortyzatory nadają się do wymiany gdy przejedziemy 90-100 tys. km. Liczy się też jednak rodzaj materiału (jeden zużywa się szybciej, drugi wolniej), z którego zostały wykonane. Oczywiście można to sprawdzić, udając się na stację diagnostyczną. Możesz to też zweryfikować samodzielnie.

Możesz ocenić to wizualnie, jednak nie obejdzie się bez odkręcenia koła i innych podzespołów, co wymaga więc sporo wysiłku. Amortyzatory są zużyte, jeśli są zardzewiałe, a gumowe elementy popękane. Żeby nie musieć nic rozkręcać, możesz zdać się również na słuch. Słuchaj, jak zachowuje się zawieszenie, gdy jeździsz w różnych miejscach. Stuki i tracenie przyczepności kół mogą świadczyć o zużyciu. Ostatni sposób? Zatrzymaj się i naciśnij karoserię w miejscu nad danym amortyzatorem. Jeśli odskoczy i szybko wróci do naturalnej pozycji, wszystko jest w porządku. Jeśli zaś wyda dziwne odgłosy lub się rozkołysze, czas na wymianę amortyzatorów.

Ile kosztuje wymiana amortyzatorów? Przygotuj portfel

Amortyzatory wymienia się parami na jednej osi, a usługa kosztuje około 100-200 zł, w zależności od wybranego warsztatu, marki auta itp. Dodatkowy koszt to same amortyzatory i tu jest już większa rozpiętość cenowa - w zależności od danego samochodu oraz czy amortyzatory są oryginalne, czy wybierzesz zamienniki. Cena? Od 100 zł za sztukę do nawet 2 tys. zł.