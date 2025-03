Jeśli masz prawo jazdy kategorii B i marzysz, aby przesiąść się na dwa kółka, nie musisz zdobywać dodatkowych uprawnień. Wszystko dzięki zmianom, które weszły w życie w 2015 roku. Zanim jednak rozpoczniesz tę przygodę, istotne jest zapoznanie się z kluczowymi zasadami i wskazówkami, by bezpiecznie wsiąść na jednoślad.

Warunki jazdy na motocyklu z prawem jazdy kat. B. Przywilej, lecz nie dla wszystkich kierowców

Jazda na dwóch kółkach to idealny sposób na szybkie i wygodne przemieszczanie się, szczególnie w miejskich warunkach. Faktem jest, że posiadanie prawa jazdy kategorii B umożliwia prowadzenie motocykla. Trzeba jednak spełnić określone przez ustawodawcę wymogi. Aby uniknąć dodatkowego kursu, należy:

mieć uprawnienia kategorii B od co najmniej 3 lat (i minimalnie mieć 21 lat),

wybrać motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 ccm,

moc silnika nie może przekraczać 11 kW, czyli 15 KM,

stosunek mocy do masy własnej nie może przekraczać 0,1 kW/kg (przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może być lżejszy niż 110 kg).

Dla przypomnienia warto wspomnieć, że jazda pojazdem o zbyt dużej pojemności lub bez 3 lat stażu z kat. B to brak wymaganych uprawnień. Grozi za to grzywna - od 1,5 do nawet 30 tys. zł. To nie koniec problemów. Należy spodziewać się również zakazu prowadzenia pojazdów (art. 94 Kodeksu wykroczeń).

Jakimi skuterami można jeździć na kat. B? W grę wchodzą też trójkołowce

Oto najciekawsze modele, idealne zarówno do miasta jak i na krótkie trasy:

Kawasaki Ninja 125 – sportowy wygląd, silnik 11 kW, prędkość max. 113 km/h.

Honda CB125R – nowoczesny design, LED, ABS, 15 KM, 105 km/h.

Aprilia Tuono 125 – komfortowa pozycja jazdy, klasyczna kierownica, 110 km/h.

Suzuki GSX-S 125 – sportowe podwozie, 15 KM, 107 km/h, 6-biegowa skrzynia.

Yamaha MT-125 – agresywny styl, wysoka jakość, 110 km/h.

KTM 125 Duke – dynamiczny, podświetlane instrumenty, 114 km/h.

KTM RC125 – sportowy model GP, 11 kW, 114 km/h.

FB Mondial HPS 125 – lekki, łatwy w prowadzeniu, 13,6 KM.

Romet SCMB 125 – elegancki, lekki (130 kg), 9,5 KM, gniazdo USB.

motocykl trójkołowy Piaggio MP3 bensib / Getty Images/istock.com

Co więcej, od 2018 roku kierowcy z kategorią B mogą prowadzić także motocykle trójkołowe. Bez ograniczeń pojemności i mocy, ale pod warunkiem spełnienia homologacji L5e. Oznacza to, że dwa z trzech kół muszą znajdować się w jednej osi, a ich rozstaw nie może być mniejszy niż 460 mm.

