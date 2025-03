Kontrolki pojawiające się na desce rozdzielczej mają różne znaczenie. Niebieskie oraz zielone pełnią funkcję informacyjną (np. o włączonym kierunkowskazie czy tempomacie), zaś pomarańczowe lub żółte sygnalizują, iż należy zachować szczególną ostrożność oraz rozwiązać problem (np. niskie ciśnienie w oponach). Natomiast gdy pojawią się czerwone, czyli awaryjne, oznacza to, że najczęściej konieczna jest bezwzględna i pilna reakcja kierowcy. Mogą dotyczyć m.in. awarii systemu ABS, zużycia akumulatora, niskiego poziomu oleju czy problemu z poduszkami powietrznymi. Ostatnie z nich często jest zobrazowane trzema literkami, czyli SRS.

Do czego służy SRS? Nie tylko poduszki powietrzne

SRS to skrót od angielskiego słowa "Supplemental Restrain System", co oznacza "dodatkowy system bezpieczeństwa". Co istotne, wbrew powszechnie panującej opinii, dziś nie odnosi się jedynie do samych poduszek powietrznych. Owszem, w starszych pojazdach tak było, jednak pojazdy produkowane obecnie często wyposażone są w dodatkowe systemy mające zapewnić nam bezpieczeństwo w razie nagłej sytuacji. Jak donosi portal auto-swiat.pl, najczęściej mowa o napinaczach pasów, a w nowszych i bardziej zaawansowanych modelach aut również automatycznym wzywaniu pomocy czy wciśnięciu hamulców.

Co oznacza SRS? Kierownica. Fot. pexels.com / Vahapdmr

Jak działa system SRS? To on dba o twoje bezpieczeństwo

Istotne jest to, że SRS nie włącza się w razie wypadku, lecz działa cały czas, a jego uruchomienie następuje podczas przekręcenia kluczyka. Ponadto przez całą podróż na bieżąco analizuje informacje przesyłane przez wszystkie czujniki bezpieczeństwa i na ich podstawie, w razie niebezpieczeństwa i w zależności od sytuacji, uruchamia odpowiednie procedury. Nie zawsze korzysta ze wszystkich, gdyż sam "zadecyduje", co może się przydać w danym momencie. Przykładowo, w przypadku nowoczesnego systemu, jeśli pojazdem jedzie tylko kierowca, uruchomi się jedynie jego poduszka, gdyż system wykryje, że jest jedynym pasażerem.

Czy można jeździć z włączoną kontrolką SRS? Nawet nie próbuj, tylko od razu działaj

Ponieważ system działa nieustannie, tak ważne jest, aby w razie zapalenia kontrolki SRS na tablicy rozdzielczej podczas jazdy nie ignorować jej, tylko od razu zareagować. Inaczej, jeśli dojdzie do wypadku, system może zawieźć i nie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa. Przykładowo, jak informuje portal wyborkierowcow.pl, jeśli dojdzie do rozłączenia styków lub przerwania przewodów w kostkach połączeniowych z fotelami, może nie wykryć, że jedziesz z pasażerami lub nie uruchomić bocznych poduszek.

Pamiętaj tylko, że SRS testuje się po każdym uruchomieniu pojazdu, tak więc zaraz po tym na ułamek sekundy kontrolka powinna zapalić się na czerwono, zaś potem zniknąć. Jeśli tak się nie dzieje, również może to być objawem awarii, któremu trzeba się przyjrzeć. Przy okazji warto zaznaczyć, iż dziś w wielu pojazdach literki SRS zostały zastąpione ikonką poduszki powietrznej, by kierowcy od razu wiedzieli, z czym mają do czynienia. Wiedziałe/aś co oznacza SRS? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.