Jak rozpoznać policyjne rejestracje i oznakowanie. Wystarczy znać te kody

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania porządku publicznego. Tabor pojazdów służbowych składa się m.in. z osobowych aut oznakowanych, wyposażonych w wyraźne oświetlenie uprzywilejowania oraz widoczny numer taktyczny na karoserii. Policja dysponuje też samochodami nieoznakowanymi, użytkowanymi m.in. przez funkcjonariuszy operacyjnych czy umundurowanych policjantów ruchu drogowego, często działających w ramach specgrupy Speed.

Oficjalne tablice rejestracyjne policji

W przypadku aut oznakowanych funkcjonuje specjalny i łatwy do rozszyfrowana system oznaczeń. Identyfikacja radiowozów nieoznakowanych po numerach rejestracyjnych nie jest natomiast możliwa, bowiem tablice wydawane przez wydziały komunikacji dla takich aut są losowe.

Numery rejestracyjne oznakowanych radiowozów zawsze są złożone z kombinacji liter i cyfr, stanowiących unikalny wyróżnik policji. O ile numery zawsze rozpoczynają się od liter HP, tak już trzecia litera oznacza województwo, w którym zarejestrowany jest dany pojazd. Tablice zawierają także znak policji oraz hologram potwierdzający ich autentyczność.

HPA – Komenda Główna Policji

HPB – dolnośląskie

HPC – kujawsko-pomorskie

HPD – lubelskie

HPE – lubuskie

HPF – łódzkie

HPG – małopolskie

HPH – mazowieckie

HPJ – opolskie

HPK – podkarpackie

HPL – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

HPL – Szkoła Policji w Pile

HPL – Szkoła Policji w Słupsku

HPL – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

HPL – Szkoła Policji w Katowicach

HPM – podlaskie

HPN – pomorskie

HPP – śląskie

HPS – świętokrzyskie

HPT – warmińsko-mazurskie

HPU – wielkopolskie

HPW – zachodniopomorskie

HPZ – Komenda Stołeczna Policji

Tablice rejestracyjne pozostałych służb

HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne

HB – Biuro Ochrony Rządu

HC – Służba Celna

HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

HS – Kontrola Skarbowa

HW – Straż Graniczna

HM – Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego

od litery U – Siły zbrojne