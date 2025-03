Polskie miasto z obwodnicą za 8 mld zł. Cały kraj będzie zazdrościć tunelu o długości 5 km

Szczecin jest kluczowym miastem tranzytowym, przemysłowym i turystycznym. Dzieje się tak głównie z uwagi na fakt, że znajduje się blisko Bałtyku, a jednocześnie granicy z Niemcami. Posiada także swój port, a do tego znajduje się w bezpośredniej bliskości zakładu chemicznego w Policach należącego do Grupy Azoty.

REKLAMA

Zobacz wideo Podczas jednego patrolu dronem 12 wykroczeń zarejestrowała policja ze Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina ze wszystkimi zgodami na budowę

Szczecin wymaga zatem rozbudowanego szlaku komunikacyjnego. Takiego, który będzie wyprowadzać ruch pojazdów z jego ulic. Kolejnym elementem ringu drogowego dookoła Szczecina ma się stać ZOS. Pierwszym punktem w tej historii stał się 2007 r. To wtedy podpisane zostało porozumienie mówiące o przygotowanie budowy trasy.

Od momentu podpisania porozumienia minęło długie 18 lat. Blisko dwie dekady to szmat czasu. Warto jednak wiedzieć o tym, że Zachodnia Obwodnica Szczecina jest projektem naprawdę monumentalnym. Ma liczyć 50 km i znajdować się w śladzie drogi ekspresowej S6. Koszt jej budowy został określony na 8 mld zł. Dziś jednak nowy szlak otrzymał zielone światło na budowę. Jak donosi Portal Samorządowy, w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano zgodę na budowę tuneli pod Odrą w ramach ZOS. To oznacza, że inwestycja drogowa posiada już wszystkie konieczne zgody.

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie monumentalna

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie imponującym projektem drogowym. Ma otoczyć pełne granice administracyjne miasta. Zacznie się na węźle poprowadzonym na autostradzie A6. Następnie będzie przecinać krajową 13-tkę i 10-tkę, a do tego drogi wojewódzkie nr 111, 114 i 115. Kluczowe będzie to, że ZOS ma przebiegać w bezpośredniej bliskości Polic. Zaraz za Policami zejdzie natomiast... pod ziemię. Trasa zejdzie bowiem do tunelu pod Odrą, który ma liczyć aż 5 km. Imponujące w ZOS będzie jeszcze jedno. Pomijając tunel, droga ma zawierać rekordową liczbę mostów i wiaduktów.

Zachodnia Obwodnica Szczecina zostanie wykonana w nowym śladzie drogi ekspresowej S6. Będzie się kończyć na węźle, na którym szlak S6 przecina się z drogą ekspresową S3.

Przyszły przebieg Zachodniej Obwodnicy Szczecina z zaznaczonymi węzłami Fot. GDDKiA Szczecin

Kiedy kierowcy pojadą Zachodnią Obwodnicą Szczecina?

Monumentalny charakter nowej obwodnicy mocno winduje koszty budowy. Początkowo mówiło się o sumie na poziomie 6 mld zł. Dziś jednak wiadomo, że kwota stanie się o jakieś 2 mld zł wyższa. Realizacja ZOS została podzielona na trzy etapy. Odcinki Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km) i Dołuje – Police (11,9 km) powinny być gotowe w 2028 r. Fragment Police – Goleniów (23,4 km) z liczącym 5 km tunelem ma zostać oddany do użytkowania w okolicy 2032 r.