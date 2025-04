Izera jednak powstanie? Pojawiła się iskierka nadziei dla polskiego samochodu elektrycznego

Duże projekty biznesowe lubią ciszę. Do takiego wniosku doszedł zarząd Izery. Dlatego w sytuacji, w której media spekulowały o zakończeniu projektu i wyżywały się nad milionami wyrzuconymi w błoto, szefowie marki ustalali kolejne szczegóły dotyczące polskiego elektryka i oficjalnie nie komentowali sprawy. Być może to wszystko było zasłoną dymną, która miała ukryć prawdę. Teraz spółka ElectroMobility Poland zdradza pierwsze szczegóły.

Chińczycy usłyszeli stop. "Są jak chorągiewka na wietrze"

Po rozmowie z prezesem ElectroMobility Poland można powiedzieć jedno. Izera rzeczywiście powstanie i będzie całkowicie polska. Opcja skorzystania z pomocy chińskiego partnera została ostatecznie przekreślona. Zadecydowały o tym tak naprawdę dwa powody.

Straciliśmy cierpliwość do naszych chińskich partnerów, którzy zachowują się jak chorągiewki na wietrze. Skoro Izera ma być polskim samochodem, niech będzie takim w istocie, a nie tylko z nazwy

– powiedział Moto.pl prezes zarządu spółki Electromobility Poland Tomasz Kędzierski.

Sprawę ułatwił fakt, że na projekt właśnie pojawiły się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Przez długi czas mówiło się, że w zapisach KPO nie ma nic na temat polskiego samochody elektrycznego Izera, ale niedawno okazało się, że dokumenty zawierają dodatkowy tajny załącznik. Natomiast chińscy potencjalni partnerzy praktycznie od początku negocjacji patrzyli na krajowy hub z pozycji siły. To nie spodobało się zarządowi polskiej spółki, który postanowił działać samodzielnie. Pójście w kierunku polskiej inżynierii i rezygnacja z chińskiego partnerstwa ma jeszcze jedno tło. Polacy bali się podobnych problemów, jak na Węgrzech. Komisja Europejska interesuje się nową fabryką BYD, na której budowę chińska firma dostała wsparcie od chińskiego rządu. To dyskusyjna praktyka, która zdaniem europejskich władz zaburza uczciwą konkurencję. Może się wiązać z ograniczeniami lub potężnymi karami.

Polski Samochód Elektryczny Izera fot. Izera

Izera będzie miała baterię 100 kWh netto. To da jej nawet 700 km zasięgu

Wyproszenie partnerów od stołu z napisem Izera sprawiło, że ElectroMobility Poland musiało rzucić wszystkie ręce na pokład. Zgłosiło się zatem z prośbą o pomoc do kluczowych ośrodków naukowych w kraju, które zajmują się tematyką motoryzacyjną. Inżynierowie odpowiedzieli z uśmiechem na twarzy. Również potrzebowali ambitnego projektu badawczego. Być może Izera jeszcze nie jest gotowa, ale kroki wykonane w kierunku jej wdrożenia do produkcji są naprawdę zasadnicze. Polscy naukowcy pracują właśnie nad sercem układu napędowego polskiego elektryka. Gotowy jest także zarys koncepcji auta.

"Obecnie jesteśmy na etapie opracowania ogniw do strukturalnego akumulatora trakcyjnego o pojemności 100 kWh netto i gęstości grawimetrycznej 680 Wh/kg. To pozwoli uzyskać zasięg przekraczający 700 km. W tej chwili nie mogę powiedzieć wiele więcej, ale proszę mi wierzyć, że warto czekać" – powiedział Moto.pl prezes zarządu EMP – Tomasz Kędzierski.

Polski elektryk będzie hot-SUV-em. Pojedzie nawet w trzy sekundy do setki

Inżynierowie spółki ElectroMobility Poland zdradzili także inne szczegóły konstrukcji. Wiadomo np., że polski samochód elektryczny powinien dysponować mocą oscylującą w granicy 600 koni mechanicznych. Poza tym rodzinny SUV (bo Izera ostatecznie będzie SUV-em!) powinien rozpędzać się do 100 km/h w 3 sekundy, a do tego może osiągać nawet 250 km/h. Zarys jest znany. Ostatecznej koncepcji jeszcze nie ma. Zarząd ElectroMobility Poland postanowił zatem czasowo wyłączyć stronę internetową firmy. Poprzednicy zagrzewali uwagę wokoło projektu mało realnymi faktami. Aktualne szefostwo chce się chwalić realnymi postępami. Gdy te się pojawią, EMP wróci do sieci. Wtedy dowiemy się, kiedy ruszy produkcja narodowego samochodu elektrycznego, jaki wolumen produkcji jest przewidziany na początek, a przede wszystkim, ile będzie kosztować nowa prawdziwie polska Izera.