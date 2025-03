Kandydat na kierowcę przed przystąpieniem do egzaminu musi ukończyć obowiązkowy kurs, który obejmuje 30 godzin praktyki i 30 godzin teorii. Koszty kursów różnią się w zależności od szkoły. Następnie musi uzyskać PKK (profil kandydata na kierowcę) w wydziale komunikacji, a także przejść badania lekarskie (200 zł) i zrobić zdjęcie. Ponadto warto pamiętać, że egzamin zdają nie tylko osoby ubiegające się o prawo jazdy, ale także te, które przekroczyły 24 punkty karne lub utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ile trwa egzamin na prawo jazdy? Składa się z części teoretycznej i praktycznej

Część teoretyczna trwa 25 minut (40 minut dla osób posługujących się językiem migowym) i obejmuje 32 pytania. Pierwsze 20 pytań dotyczy przepisów ruchu drogowego, a kolejne 12 specjalistycznej wiedzy.

Z kolei egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów, czyli zadania na placu manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym. Pierwsza część obejmuje np. kontrolę stanu technicznego pojazdu, jazdę do przodu i do tyłu oraz ruszanie na wzniesieniu. Po jej zaliczeniu zdający wykonuje zadania w ruchu drogowym, które trwają do 25 minut. W sumie egzamin trwa około godziny, uwzględniając czas na rejestrację i sprawdzenie tożsamości. Nie jest to jednak reguła.

Egzamin na prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Ile razy rekordzista zdawał prawo jazdy? Nie każdemu udaje się za pierwszym razem

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2023 roku o systemie szkolenia kierowców (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ), rekordzista w Polsce próbował zdać egzamin teoretyczny 163 razy przez 17 lat. Inny kursant przystępował do egzaminu praktycznego 101 razy. Dowiadujemy się również, że coraz więcej osób wielokrotnie przystępuje do egzaminu. Ponad 87 tysięcy osób próbowało zdać teoretyczny egzamin więcej niż raz w jednym dniu, a ponad 19 tysięcy podchodziło do praktycznego egzaminu wielokrotnie tego samego dnia.

