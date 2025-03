Chińskie auta są tanie, ale czy bezpieczne? Oto wyniki testów modeli sprzedawanych w Polsce

Zobacz wideo

Wyniki testów zderzeniowych Euro NCAP. Bestseller MG z pięcioma gwiazdkami

Najpopularniejszy model MG w Polsce - HS - w teście Euro NCAP zdobył maksymalną notę, a więc pięć gwiazdek. W większości prób pojazd zapewniał dobrą lub bardzo dobrą ochronę przed urazami. Jedynie w nieco bardziej rygorystycznym teście zderzenia bocznego ze słupem ochronę klatki piersiowej oceniono na słabą (duże obciążenie żeber; pozostałe części ciała zostały chronione w stopniu dobrym). Warto wspomnieć także o montowanym w standardzie autonomicznym systemie hamowania awaryjnego (AEB) - we wszystkich testach układ nie dopuścił do kolizji.

MG HS

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 92 proc.

Ochrona dzieci - 81 proc.

Ochrona pieszych - 64 proc.

Systemy wsparcia - 76 proc.

MG HS. Test Euro NCAP. Fot. ENCAP

Również elektryczny MG 4 wypadł w testach pozytywnie, zdobywając komplet gwiazdek. Podczas testów największe zastrzeżenia budziła deska rozdzielcza. Jej elementy w trakcie zderzenia mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów. Co więcej, w niektórych próbach odczyty dotyczące ucisku klatki piersiowej wykazały marginalny wręcz poziom ochrony tej części ciała. Podobnie wypadła kwestia ochrony głowy i odcinka szyjnego pasażerów tylnych miejsc w przypadku zderzenia ze sztywną barierą - głowa manekina pasażera z tyłu przesunęła się dalej, niż dopuszczałyby to normy.

MG 4

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 83 proc.

Ochrona dzieci - 80 proc.

Ochrona pieszych - 75 proc.

Systemy wsparcia - 78 proc.

MG 4 Fot. ENCAP

Pięć gwiazdek dla samochodów BYD

Kolejna coraz prężniej rozwijająca się na polskim rynku marka - BYD - również może popisać się bardzo dobrymi wynikami swoich pojazdów. Modele Seal oraz Atto 3 w testach Euro NCAP uzyskały pięć gwiazdek. W przypadku pierwszego z wymienionych jurorzy nie mieli większych zastrzeżeń, natomiast bolączką SUV-a Atto 3 okazała się słaba ochrona klatki piersiowej w przypadku uderzenia bocznego w słup (zbyt duży ucisk na żebra). Oba pojazdy są wyposażone w system aktywacji hamulców po zderzeniu, co chroni przed wtórnymi kolizjami.

BYD Seal

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 89 proc.

Ochrona dzieci - 87 proc.

Ochrona pieszych - 82 proc.

Systemy wsparcia - 76 proc.

BYD Seal Fot. ENCAP

BYD Atto 3



Nota EuroNCAP - 5/5,

Ochrona dorosłych - 91 proc.

Ochrona dzieci - 89 proc.

Ochrona pieszych - 69 proc.

Systemy wsparcia - 74 proc.

BYD Atto 3 Fot. ENCAP

Testy zderzeniowe aut z Chin. Van Maxusa z wysoką notą

Chińczycy mierzą w klasę premium także w segmencie vanów. Przykładem na to jest Maxus MIFA 9, który ma być bezpośrednim konkurentem dla pojazdów takich jak np. Lexus LM. Jak pokazują testy ENCAP auto spełnia wszelkie wymagania dot. bezpieczeństwa. Pasażerowie i kierowcy o różnym wzroście i posturze mogą czuć się w jego wnętrzu bezpiecznie (w zdecydowanej większości prób poziom ochrony oceniony został na dobry). Tylko w przypadku wymagającego testu uderzenia bocznego w słup poziom ochrony klatki piersiowej okazał się marginalny.

Maxus MIFA 9

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 93 proc.

Ochrona dzieci - 89 proc.

Ochrona pieszych - 73 proc.

Systemy wsparcia - 83 proc.

Maxus MIFA 9 Fot. ENCAP

Wyniki testów Euro NCAP. Chery Omoda 5 z pięcioma gwiazdkami

Niezłe noty zebrał również SUV coupe Chery Omoda 5. Niestety, poziom ochrony pasażerów siedzący na tylnych siedzeniach zależał od postury i ułożenia ciała, przez co w tej części pojazd zyskał marginalną notę. Co więcej, podczas testów zderzenia bocznego nie zadziałała kurtyna powietrzna, przez co obniżono ocenę dotyczącą ochrony głowy pasażerów.

Chery Omoda 5

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 87 proc.

Ochrona dzieci - 87 proc.

Ochrona pieszych - 68 proc.

Systemy wsparcia - 88 proc.

Chery Omoda 5 Fot. ENCAP

Modele NIO z kompletem gwiazdek. ET5 z wysoką notą w kategorii ochrona dorosłych

Kolejną marką na liście jest NIO. Jej pojazdy również uzyskały wysokie noty w testach zderzeniowych ENCAP. Model ET5 zapewniał dobrą ochronę wszystkich krytycznych obszarów ciała niezależnie od wzrostu pasażerów oraz pozycji, w jakiej się znajdowali. Co ciekawe, w najbardziej wymagającej próbie bocznego uderzenia w słup ochrona okazała się na tyle dobra, że auto uzyskało w tej części maksymalną liczbę punktów. Także liftback ET7 przeszedł testy pozytywnie. Niestety, w porównaniu do krewniaka z gamy auto kiepsko wypadło w przypadku zderzenia bocznego ze słupem, w którym to zapewniało jedynie marginalny poziom ochrony. Zaskakujące wyniki wypłynęły po analizie testów z użyciem wózka uderzeniowego oraz odkształcalnej bariery - pojazd jest "agresywny" w chwili zderzenia czołowego z innym pojazdem.

NIO ET5

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 96 proc.

Ochrona dzieci - 85 proc.

Ochrona pieszych - 83 proc.

Systemy wsparcia - 81 proc.

Nio ET5 Fot. ENCAP

NIO ET7

Nota EuroNCAP - 5/5

Ochrona dorosłych - 91 proc.

Ochrona dzieci - 87 proc.

Ochrona pieszych - 73 proc.

Systemy wsparcia - 95 proc.

Nio ET7. Fot. ENCAP

