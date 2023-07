Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4. Aż 12 km i niższy limit prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości na A4

Odcinkowy pomiar prędkości już na A4 stoi i jest gotowy, teraz czekają go testy i oficjalny odbiór. OPP będzie monitorować prawie 12 km autostrady A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty. - Wybór lokalizacji poprzedziła analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonana wspólnie przez GDDKiA i GITD. Autostrada na tym odcinku nie posiada pasa awaryjnego. W latach 2018-2022 doszło tu do prawie 30 wypadków, w których zostało poszkodowanych około 50 osób - poinformowało GDDKiA Wrocław. O polskich drogach piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl.

Odcinkowy pomiar prędkości na A4 - ile można jechać?

Normalnie po polskich autostradach kierowcy samochodów osobowych mogą jechać 140 km/h. Jednak na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną prędkość obniżono do 110 km/h. To właśnie tyle można tam będzie jechać.Jak w ogóle działa odcinkowy pomiar prędkości? W skrócie: urządzenia na początku odcinka rejestruje samochód i czas wjazdu, kolejne, ustawione na końcu rejestruje, o której kierowca dojechał do końca monitorowanego fragmentu, a system wylicza średnią prędkość. Jeśli na A4 będzie wyższa niż 110 km/h, to kierowca może się spodziewać mandatu.

Odcinkowy pomiar prędkości na A4 - od kiedy?

Urządzenia już stoją i są gotowe, ale dopięcie wszystkich szczegółów jeszcze trochę potrwa. Główny Instytut Transportu Drogowego podaje, że uruchomienie OPP jest planowane na koniec lipca. Tak więc jeszcze w te wakacje kierowcy na A4 będą pod bacznym okiem jednej z najskuteczniejszych broni do walki ze zbyt szybko jeżdżącymi osobami.

Odcinkowy pomiar prędkości na A4 - mandaty

Z urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości dostaje się takie same mandaty jak z fotoradarów i od policjanta. W nowym taryfikatorze mandatów te za prędkość są bardzo wysokie, odcinkowy pomiar prędkości na A4 na pewno znacznie spowolni kierowców. Tak jest zawsze. Po uruchomieniu urządzeń mandaty się sypią, a po czasie kierowcy zaczynają uważać. Mandaty za prędkość w 2023 r.:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Odcinkowy pomiar prędkości na drogach szybkiego ruchu - gdzie?

Autostrada A4 pod Wrocławiem to niejedyna droga szybkiego ruchu, na której będą działać urządzenia OPP. Na tej samej autostradzie planowany OPP ma stanąć jeszcze między węzłami Balice i Rudno w województwie małopolskim. Kolejne odcinki ekspresówek, na których kierowców będą dyscyplinować odcinkowe pomiary prędkości:

woj. łódzkie: Pomorzany – Bociany, A1

woj. wielkopolskie: Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica, S11

woj. wielkopolskie: Konin MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary, A2

woj. kujawsko-pomorskie: Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek, A1

woj. pomorskie: Peplin – Swarożyn, A1

OPP już działa w Warszawie na północy na drodze ekspresowej S8, a także pod Ursynowem, gdzie na S2 można jechać 80 km/h tunelem. Tuż przed wakacjami uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na sporym kawałku S7 między miejscowościami Promna-Kolonia i Nowy Gózd. W sumie to aż 14 kilometrów.