Do najważniejszych rodzajów płynów eksploatacyjnych zaliczamy płyn do spryskiwaczy, hamulcowy, chłodniczy, wspomagania kierownicy oraz olej silnikowy. Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, czy za brak tego pierwszego może dostać mandat. Chociaż wydawać by się mogło, że to drobnostka, prawo przewiduje konkretne regulacje w tym zakresie.

Czy można jeździć bez płynu do spryskiwaczy? Przepisy jasno to określają

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być wyposażony w sprawny system spryskiwaczy. Odpowiedni poziom płynu w zbiorniku jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa jazdy, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych (np. śnieg, deszcz, mgła).

Kierowca ma obowiązek regularnie sprawdzać i uzupełniać poziom płynu. Jego brak to nie tylko ryzyko ograniczonej widoczności, lecz także podstawa do otrzymania mandatu. Wynika to z dwóch zapisów - art. 96 par. 1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń oraz art. 66 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym. Kara wynosi od 20 do 5000 złotych. O jej wysokości decyduje policja.

Czy trzeba mieć płyn do spryskiwaczy w bagażniku? Wiele osób myśli, że tak

Co sezon wśród kierowców krąży plotka o mandacie za brak płynu do spryskiwaczy w bagażniku. Wyjaśniamy, że nie jest to prawda. Płyn do spryskiwaczy musi zawsze znajdować się w zbiorniku, ale nie trzeba wozić go w butelce albo kanistrze również w bagażniku. Oczywiście warto to robić, żeby na bieżąco móc go uzupełniać, ale nie jest to obowiązkowe. Pamiętaj, że podczas kontroli drogowej policjant ma prawo poprosić cię o umycie szyb. Może też skontrolować poziom płynu w zbiorniku. Nie będzie jednak sprawdzać, czy masz zapas w aucie. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.