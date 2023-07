Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Może być najdłuższy w Polsce

O inwestycjach drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

W Polsce wyrośnie niedługo rekordzista. I rekordzistą tym stanie się odcinkowy pomiar prędkości. Tyle że w tym przypadku o wymiarze rekordu nie będzie świadczyć ilość wystawionych przez niego mandatów. Tu rekordowa będzie długość odcinka pomiarowego. Mówimy w końcu aż o 19 km. 19 km, które zostały wyznaczone na trasie autostradowej.

Poprzedni rekordzista uruchomiony w tym roku na wakacje ma 14 km długości. To aż o 5 km mniej.

Rekordowo długie OPP na A1. Zaczyna się w Pomorzanach?

Rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości w Polsce pojawi się na A1. Wystartuje praktycznie od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego. Doniesienia mówią o miejscowości Pomorzany. OPP zostanie poprowadzony aż do miejscowości Bociany, a konkretnie węzła Kutno Północ.

W tym punkcie mam pewną ciekawostkę. Postanowiłem zobaczyć na mapie jak wyglądać będzie najdłuższy OPP w Polsce. Wpisałem nazwy miejscowości i... tu pojawiło się zaskoczenie. Bo jednej z nich przy A1 nie było. Postanowiłem zatem przeprowadzić śledztwo – zupełnie jak Krzysztof Stanowski. W jego wyniku okazało się, że nie tylko Natalia Janoszek ubarwia opowieści. Mało ścisłe są też dotychczasowe medialne doniesienia dotyczącego tego odcinka pomiarowego.

Pomorzany? Nie ma takiej miejscowości. Są Pomarzanki. Pomarzanki w łódzkim!

We wszystkich mediach pojawia się informacja mówiąca o tym, ze najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości pojawi się na odcinku A1 między miejscowością Bociany a Pomorzany. To jednak błąd. Pomorzany rzeczywiście są w łódzkim, tyle że znajdują się koło Końskich. To jakieś 60 km od granicy trasy A1. Są też Pomarzany, ale te znajdują się z kolei pod Krośniewicami. To ponad 24 km od A-jedynki. Bezpośrednio przy autostradzie w pobliżu Łanięt ulokowana jest natomiast wieś Pomarzanki. I to prawdopodobnie tu ulokowana zostanie granica OPP na A1.

Choć to nadal punkt orientacyjny, bo między węzłem przy miejscowości Bociany a Pomarzankami nadal nie ma 19 km według mapy Google. Chyba że twórcy systemu policzyli odległość, sumując długość odcinka pomiarowego na jezdni w każdym kierunku jazdy. Tak, wtedy 19 km się uzbiera.

Rekordowy OPP to nie koniec. 38 kolejnych odcinków pomiarowych w budowie

Na koniec pozostaje ostatnie pytanie. Kiedy zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości na A1 na odcinku Pomorzany – Bociany (a właściwie to Pomarzanki – Bociany)? To akurat jest wielką niewiadomą. ITD i realizator rozbudowy sieci OPP w Polsce nie chce zdradzić nawet przybliżonego terminu. W tej sprawie wiadomo jedynie tyle, że jeszcze w tym roku na mapie Polski przybędzie aż 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Te mają się pojawić nie tylko na A1, ale również A2, A4 czy S11. Poniżej zamieszczamy link do tekstu, w którym wskazaliśmy każdą z nowych, ale i obecnych lokalizacji.

