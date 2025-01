Koreański gigant buduje fabrykę w Polsce. Produkcja ruszy już w tym roku

POSCO International dosłownie wchodzi na polski grunt. Koreańskie przedsiębiorstwo bezpośrednio wywodzące się z upadłego w 1999 roku Daewoo Corporation, jest spółką zależną od metalurgicznego potentata POSCO. Jeszcze w tym roku ukończy swoją nową fabrykę, która powstaje na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Brzegu (woj. opolskie). Za budowę odpowiada firma Dekpol, która jak widać nie próżnowała - zakończono już m.in. prace konstrukcyjne głównej hali.

Koreańczycy inwestują w Polsce. Nowa fabryka w Brzegu

W zajmującym powierzchnię 21 tys. m2 zakładzie produkowane będą rdzenie do silników elektrycznych wykorzystywanych w zeroemisyjnych samochodach. Polska fabryka pozwoli Koreańczykom osiągnąć zaplanowany i wynikający z podpisanych już kontraktów poziom produkcji podzespołów - do końca tego roku POSCO zamierza wytwarzać do 4,3 mln rdzeni, a w 2030 już ponad 7 mln sztuk.

Zgodnie z planami inwestora brzeska fabryka osiągnie zdolność produkcyjną na poziomie 260 tys. sztuk rocznie. Do 2030 roku, a więc do momentu uruchomieniu wszystkich ośmiu zaplanowanych linii produkcyjnych, wzrośnie ona do poziomu ponad 1,2 mln rdzeni rocznie. Pierwsze części "made in Poland" wytworzone zostaną już w drugiej połowie tego roku. "To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej" - stwierdził cytowany przez Dziennik.pl Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland E-Mobility.

Polskie części w koreańskich elektrykach. Będą pochodzić z brzeskiej fabryki

Jak stwierdził wspominany przedstawiciel firmy, firma zamierza rozwinąć współpracę także z europejskimi producentami, stając się tym samym jednym z liderów rynku i globalnych producentów "ekologicznych części". Na ten moment producent skupia się jednak na zapewnieniu dostaw dla rodzimego koncernu Hyundai Motor Group, pod którego skrzydłami znajdują się dwa największe koreańskie marki, a więc Kia i Hyundai. To do niego w pierwszej kolejności popłynie aż 1,03 mln szt. rdzeni, które trafią do m.in. egzemplarzy modeli należących do rodzin IONIQ oraz EV.