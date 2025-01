Tak się zmienia jedna z najpopularniejszych aplikacji do samochodów. Google wprowadza nowości w Android Auto

Najnowszy Android Auto to wersja v13.4? Już nie. Pora na odmianę v13.5. Taka pojawiła się jako tzw. beta dla wszystkich uczestników programu testowania próbnych wersji oprogramowania. Kto nie znajdzie jej w sklepie Play może poszukać plików "apk" w wyspecjalizowanych serwisach internetowych.

Czego oczekiwać po najnowszej aktualizacji? Przede wszystkim poprawek wcześniej zgłaszanych problemów oraz kolejnych usprawnień. A tych jest sporo. Już w grudniu 2024 r. użytkownicy nowszych smartfonów narzekali m.in. na problemy z połączeniem poprzez Wi-Fi 5 GHz, zawieszanie aplikacji po uruchomieniu trybu bezprzewodowego, brak dźwięku czy kłopoty z grafiką na białym tle. Do ideału wciąż sporo brakuje.

Android Auto w chińskich samochodach

W branżowych mediach poświęconych Android wspomina się o widocznych przygotowaniach Google do współpracy Android Auto z kolejnymi producentami samochodów (lub certyfikacją dla kolejnych modeli nowych aut). Lista kompatybilnych aut wydłuży się m.in. o produkty chińskich marek. To dość istotna zmiana, gdyż nie jest tajemnicą, że z usług Google bardzo trudno korzystać w samych Chinach. To stanowi spory problem nie tylko dla turystów ale przede wszystkim dla lokalnych koncernów motoryzacyjnych, którzy eksportują swoje pojazdy m.in. do Europy. Stąd wspomniano o certyfikacji dla takich marek jak Geely czy Leapmotor. Prócz nich uwzględniono także kolejne certyfikaty dla Fiata oraz wyczekiwany Lucid Motors.

Android Auto jest także przygotowywany do współpracy z różnymi pojazdami (nie tylko samochodami). W praktyce oznacza to m.in. ukłon w stronę kolejnych producentów motocykli. Niestety w tej kwestii postępy są dość skromne. Jak dotąd najlepiej układa się współpraca Google z Hondą, która już od kilku lat stosuje Android Auto w swoich jednośladach.

Niestety odmiana Android Auto v13.5 nie przynosi wyczekiwanej nowości jaką jest zapowiadana aktualizacja Car Media. Wiąże się z nią większa integracja ze sprzętem instalowanym w samochodzie. Docelowo poprzez Android Auto będzie można sterować systemem multimedialnym samochodu (a przede wszystkim wbudowanym odbiornikiem radiowym jak np. w Android Automotive). Dla kierowcy oznacza to m.in. funkcje znane od wielu lat z radioodbiorników RDS, w których można wyszukiwać stacje radiowe wedle rodzaju nadawanego programu czy gatunku muzyki.