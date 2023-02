Nowe znaki i nazwy, które coś znaczą. Kierowcy czekali na takie zmiany

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Tworząc sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad, GDDKiA musiało przyjąć jakąś zasadę w nazewnictwie wjazdów i zjazdów z tras, tak aby było łatwiej kierowcom w zorientowaniu się, gdzie znajdują się w danej chwili.

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Zasady te reguluje zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Wraz z opracowaniem projektu oznakowania eksperymentalnego, które po raz pierwszy pojawiło się w 2013 roku na autostradzie A1 pomiędzy Toruniem i Kowalem, wprowadzono również numerację węzłów.

Aby ułatwić kierowcom rozeznanie się w terenie, węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych, których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys.

Miejscowościami tymi są miasta z listy aktualnych miast wojewódzkich oraz miasta z listy miast wojewódzkich z lat 1975-1998. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oznaczanie węzłów drogowych nazwami miejsc geograficznych istotnych z punktu widzenia historycznego lub kulturowego.

68 km ringu warszawskiego dostępne dla kierowców. Brakuje jeszcze niespełna 14 km

Nazwy węzłów drogowych powinny być jednoczłonowe (składające się z jednego słowa) i różne w porównaniu z innymi nazwami węzłów. Jednakże w przypadku miast lub miejsc geograficznych z dwuczłonową nazwą dopuszcza się stosowanie dłuższych nazw węzłów. W przypadku zlokalizowania w pobliżu danego miasta od dwóch do czterech węzłów drogowych, stosuje się (oprócz nazwy miasta) określenie położenia geograficznego części miasta, do której prowadzi droga wychodząca z tego węzła. Jeśli na odcinku wokół miasta mamy co najmniej pięć węzłów drogowych, dopuszcza się stosowanie nazw węzłów składających się z nazwy miasta i nazwy dzielnicy lub nazwy charakterystycznej części miasta lub nazwy charakterystycznego obiektu tego miasta.

Przykładowo na drodze ekspresowej S3 mamy węzły Zielona Góra Południe, Zielona Góra Północ, na autostradzie A1 węzły Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia i Częstochowa Południe.

Na tablicach informujących o nazwach węzłów umieszczony jest graficzny symbol węzła oraz w ramach oznakowania eksperymentalnego na części dróg, jego kolejny numer. Wyjątkiem będą dwa miasta z pełną obwodnicą (ringiem) - Kraków i Warszawa. Na części znaków wyniesionych w ramach oznakowania eksperymentalnego z nazwą węzłów mogą pojawić się docelowo numery z dużą literą R na początku.