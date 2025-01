Uwaga kierowcy! IMGW ostrzega przed gołoledzią i mgłą. Oto najbardziej zagrożone drogi

Ślisko na południowym wschodzie

Marznące opady deszczu i mżawki mogą zamienić drogi w lodowiska w południowo-wschodnich regionach Polski. Problemy wystąpią m.in. w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim oraz częściowo w podlaskim, mazowieckim i łódzkim.

Ostrzeżenia obowiązują od wtorkowego wieczoru (21:00) do środy przed południem (11:00). Prawdopodobieństwo wystąpienia gołoledzi wynosi aż 70-80 proc., więc warto zdjąć nogę z gazu i uważać na śliskie nawierzchnie.

Mgła na zachodzie kraju

Z kolei na zachodzie Polski widoczność mogą ograniczać gęste mgły, które miejscami spadną poniżej 200 metrów. Co więcej, mogą one marznąć, zwiększając ryzyko poślizgu. Te trudne warunki będą dotyczyć województw: lubuskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia będą ważne od 21:00 we wtorek do 9:00 w środę.

Co radzą synoptycy?

IMGW przypomina, że ostrzeżenia I stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu oraz prowadzić do szkód materialnych. Dlatego - jedźcie wolniej, zachowujcie bezpieczny odstęp i miejcie oczy dookoła głowy.

Jeśli nie musicie, unikajcie jazdy nocą i wcześnie rano, bo to właśnie wtedy warunki będą najgorsze. A jeśli już musicie ruszyć w trasę, sprawdzajcie na bieżąco komunikaty pogodowe. Bezpieczeństwo przede wszystkim!