Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce będzie w samym środku miasta. 10 km długości, 30 m pod ziemią

Rozbudowa infrastruktury kolejowej w stolicy Polski ma związek z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Aktualnie to jedna z największych inwestycji w kraju, której wartość jest szacowana na 130 miliardów złotych. Dużą część środków (aż 76 miliardów złotych) rząd chce przeznaczyć na rozwój transportu szynowego.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pociągi pojadą jak metro

Podkop przeznaczony dla szybkich pociągów, zostanie wydrążony na głębokości sięgającej 30 metrów, podobnie jak tunele metra. W ramach projektu, do 2032 roku powstanie tunel kolejowy o długości blisko 10 kilometrów. Plan zakłada zejście pociągów pod ziemię tuż za Dworcem Zachodnim na Odolanach (obszar w warszawskiej dzielnicy Wola), a drążenie podziemnej trasy ma odbyć się przy wykorzystaniu technologii znanej z budowy metra. Gotowy tunel stanie się najdłuższym i najbardziej spektakularnym tego typu obiektem w Polsce.

Wcześniejsze plany zakładały wykorzystanie istniejącej naziemnej infrastruktury kolejowej, co wiązałoby się z koniecznością objazdów i wydłużeniem czasu podróży. Nowa koncepcja pozwoli skrócić czas jazdy oraz wpłynie na szybszy i bardziej komfortowy transport.

Pociągi pojadą z prędkością do 350 km/h

Kolej Dużych Prędkości ma połączyć Warszawę z Łodzią, a następnie rozdzielić się na dwie trasy - do Poznania oraz Wrocławia. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ pociągi mają osiągać prędkość maksymalną dochodzącą nawet do 350 km/h.

Uruchomienie trasy opartej na szybkich pociągach zrewolucjonizuje podróżowanie po Polsce. Czas przejazdu z Warszawy do Łodzi spadnie z obecnych 67 minut do 40 minut. Trasę z Warszawy do Wrocławia oraz Poznania podróżni będą pokonywać w 100 minut. Obecnie pasażerowie wybierając połączenie kolejowe mogą najszybciej dojechać ze stolicy woj. mazowieckiego do Wrocławia w 3,5 godz. (211 minut), a do Poznania w niecałe 2,5 godz. (138 minut).