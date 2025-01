Ceny używanych aut wyleciały w kosmos. Tak drogo jeszcze nie było

Ceny używanych aut w górę. Mediana przekroczyła 35 tys. złotych

Ceny samochodów używanych w Polsce odnotowały wyraźny wzrost w 2024 roku. Według danych serwisu "Bankier" mediana cen po raz pierwszy przekroczyła poziom 35 tys. zł. To aż o 18 proc. więcej niż w 2023 roku. Skąd tak istotna zmiana? Podwyżka wiąże się przede wszystkim z poprawą "jakości" oferowanych pojazdów. W 2024 roku średnia wieku sprzedawanych samochodów spadła do 9 lat, czyli o 3,5 roku w porównaniu do poprzedniego roku. Spadł też średnie przebieg używanych pojazdów - aktualnie wynosi on ok. 153 tys. km.

Co ciekawe, zauważalny jest również wzrost liczby ofert samochodów z wyższej półki cenowej, po które Polacy coraz częściej sięgają. Wśród dziesięciu najpopularniejszych modeli znalazły się teraz m.in. Audi A6 i BMW serii 5, podczas gdy Renault Megane i Opel Corsa straciły swoje pozycje w zestawieniu.



Jak wynika z danych platformy Otomoto, na początku ubiegłego roku ponad połowa ogłoszeń dotyczyła aut o wartości poniżej 50 tys. zł. To właśnie takie pojazdy cieszą się największym zainteresowaniem i najszybciej znikają z ofert.

Nowe regulacje podbijają ceny samochodów

Wzrost cen używanych aut ma swoje źródło także w sytuacji na rynku nowych pojazdów. Jak wielokrotnie wspominali o tym branżowi eksperci, unijne regulacje wprowadzone w ubiegłym roku prawdopodobnie zwiększą koszty produkcji samochodów o 4-5 tys. euro. Średnia cena nowego samochodu wynosząca do niedawna 180 tys. zł może wkrótce przekroczyć poziom 200 tys. zł. Droższe nowe samochody powodują, że wielu kierowców rezygnuje z ich zakupu, co zwiększa zainteresowanie autami używanymi. To z kolei winduje ich wartość. Niestety, wzrostowy trend najprawdopodobniej utrzyma się także w najbliższych latach.