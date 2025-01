Ulubiona chińska marka Polaków ma konkurenta Land Cruisera. Ile będzie kosztował u nas?

MG zaprezentowało nowy model. Ten ma być największym SUV-em w ofercie. Auto wygląda świeżo i nowocześnie? Być może i tak. Nowym projektem jednak nie jest. To tak naprawdę Maxus D90 przybrany innymi akcentami stylistycznymi. Ten fakt jednak auta z konkurencji jeszcze nie kasuje. Bo może mieć ono naprawdę sporo zalet.

Najdłuższy SUV w segmencie otrzyma 215-konnego diesla

Przejdźmy jednak do konkretów. MG Majestor ma 5046 mm długości. To oznacza, że jego nadwozie jest dłuższe od nadwozia Toyoty Land Cruiser czy Audi Q7. Ponoć jest to największy model w swoim segmencie. Karoseria dla lepszego efektu została wykończona w kanciastym stylu, a do tego przybrana efektowną wstawką w dolnej części przedniego zderzaka czy światłami LED. W kabinie zagościła natomiast digitalizacja. Kokpit składa się z dwóch ekranów o przekątnej 12,3 cala. Poza tym fotele są wentylowane, kierowca może liczyć na masaż podczas jazdy, a system audio dysponuje 12. głośnikami.

MG Majestor ma być napędzany jednym układem napędowym. Do tej roli wybrany został 2-litrowy silnik diesla. Ten ma oczywiście 4 cylindry, a do tego dwie turbosprężarki. Dzięki temu dostarcza na drogę 215 koni mechanicznych i 480 Nm momentu obrotowego. Napęd jest przekazywany za pośrednictwem 8-biegowej przekładni automatycznej. Trafia na tylne lub cztery koła.

MG Majestor jest o połowę tańszy od Land Cruisera. Jest pewna gwiazdka

Ile będzie kosztował MG Majestor w Polsce? Nie wiadomo czy cokolwiek będzie kosztował, bo nie jest pewne czy dotrze na nasz rynek. Na razie pojazd zadebiutował w Indiach. Został podczas premiery wyceniony przez chińską markę na kwotę, która daje po przeliczeniu prawie 190 tys. zł.

Jak na dużego SUV-a kwota jest znacząca. Bez dwóch zdań. Jak na model, który miałby konkurować z Toyotą Land Cruiser, cena jest po prostu śmieszna. To dosłownie grosze. Dziś za bazowego Japończyka w wyprzedaży rocznika trzeba zapłacić 373 900 zł. MG jest zatem prawie o połowę tańsze. Oczywiście nawet gdyby Majestor trafił do naszego kraju, nie utrzymałby indyjskiej ceny. Z drugiej strony Chińczycy mają na tyle szerokie pole do popisu, że i tak miałby metkę z bardziej atrakcyjną ceną, niż reszta konkurencji. Konkurencji naturalnej, a także wśród dużych SUV-ów pokroju Skody Kodiaq czy Nissana X-Trail.