Raporty TUV cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród użytkowników samochodów, ale również w gronie osób, które poszukują auta używanego. Technischer Uberwachungsverein (TUV) jest niemiecką organizacją zajmującą się prowadzeniem inspekcji technicznych oraz certyfikacją produktów i usług w różnych branżach, w tym w motoryzacji. Publikowane raporty stanowią cenne źródło informacji dla kierowców, mechaników i przede wszystkim potencjalnych nabywców samochodów.

Co wyróżnia zestawienie przygotowane na 2025 rok? Przede wszystkim przy udziale 20,6 proc. nieco ponad co piąty samochód na niemieckiej stacji kontroli pojazdów nie uzyskiwał pozytywnej oceny podczas przeglądu technicznego, a wpływały na to znaczące lub niebezpieczne usterki. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego. Do 11,5 procent wzrósł także odsetek pojazdów z drobnymi usterkami (to o 0,3 punktu więcej niż przed rokiem).

Raport TUV 2025

TUV prześledziło wyniki około 10,2 miliona przeglądów technicznych samochodów w okresie od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. Uwzględniając zidentyfikowane znaczące oraz niebezpieczne usterki w 228 różnych modelach samochodów, auta podzielono na grupy wiekowe. Oto modele, które wypadły szczególnie słabo i zostały uznane za najgorsze. Podany przy samochodach wynik procentowy oznacza wspomniane wyżej istotne wady wykryte podczas badania technicznego.

Najbardziej awaryjne samochody (2-3 lata):

Tesla Model 3, 14,2 proc.

Ford Mondeo, 13,2 proc.

Skoda Scala, 11,8 proc.

Najbardziej awaryjne samochody (4-5 lat):

Tesla Model 3, 19,5 proc.

Volkswagen Sharan, 17,7 proc.

BMW serii 5 / serii 6, 17,7 proc.

Najbardziej awaryjne samochody (6-7 lat):

Dacia Dokker, 26,5 proc.

Dacia Duster, 24,3 proc.

BMW serii 5 / serii 6, 23,6 proc.

Najbardziej awaryjne samochody (8-9 lat):

Dacia Dokker, 30,9 proc.

Dacia Duster, 29,7 proc.

Dacia Sandero, 28,6 proc.

Najbardziej awaryjne samochody (10-11 lat):

Dacia Logan, 39,6 proc.

Dacia Duster, 34,1 proc.

Renault Twingo, 33 proc.

Niemieckie samochody są coraz starsze

Średni wiek samochodów w Niemczech stale rośnie od pewnego czasu i obecnie wynosi 10,3 lat. Dla porównania w 2011 roku średni wiek wynosił 8,3 roku. Obecnie około połowa wszystkich samochodów zarejestrowanych w Niemczech ma dziesięć lat lub więcej.