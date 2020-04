Samodzielna dezynfekcja samochodu - jak to zrobić?

Dezynfekcja samochodu: krok po kroku

W samochodzie spędzamy dużo czasu i mamy kontakt z różnymi zarazkami przyniesionymi np. z pracy czy sklepu. Dotykając kierownicy i innych powierzchni w aucie roznosimy niebezpieczne bakterie i wirusy. Dlatego tak ważna jest regularna dezynfekcja auta. Jeśli nie mamy warunków lub czasu by wykonać ją samodzielnie, wówczas wystarczy zaprowadzić pojazd do fachowej myjni samochodowej, której zakres działalności jest nieco szerszy niż w przypadku typowych automatycznych czy samoobsługowych punktów. W takich miejscach pracownicy dysponują odpowiednim sprzętem i środkami dezynfekującymi, dzięki którym kabina pojazdu zostanie szybko i skutecznie odkażona.

Dezynfekcji pojazdów można dokonać także samodzielnie, z użyciem powszechnie dostępnych środków. Jak się do tego zabrać?

do umycia powierzchni stykowych użyj miękkiej ściereczki oraz roztworu wody z mydłem lub specjalnego płynu do dezynfekcji powierzchni w aerozolu;

szczególnie pieczołowicie zadbaj o oczyszczenie miejsc, których często dotykasz: kierownicy, dźwigni skrzyni biegów, hamulca ręcznego, radia, lusterek, pasów bezpieczeństwa, korbek lub przycisków odpowiedzialnych za otwieranie okien, drzwi, schowków - te punkty to potencjalne siedlisko groźnych drobnoustrojów chorobotwórczych;

raz w tygodniu dokładnie odkurz w samochodzie oraz umyj dywaniki wodą z płynem uniwersalnym;

przynajmniej raz w roku dokonaj przeglądu klimatyzacji, połączonego z odgrzybianiem i uzupełnieniem czynnika chłodzącego - jest to niezwykle ważne, gdyż w przewodach wentylacyjnych gromadzi się kurz, brud i wszelkie zarazki, które wydmuchiwane są nam w twarz za każdym razem, kiedy włączamy wentylację lub klimatyzację w aucie.

Czym zdezynfekować samochód?

Aby w skuteczny sposób zadbać o czystość w naszym samochodzie nie trzeba inwestować w bardzo wymyślne i drogie środki do dezynfekcji samochodu. Wystarczy znaleźć w domu miękką szmatkę z mikrofibry - taką samą jakiej używamy do ścierania kurzy lub mycia okien w domu. Do czyszczenia wszystkich powierzchni w aucie można użyć najprostszego roztworu ciepłej wody i mydła w płynie. To pozwoli na usunięcie większości zabrudzeń z deski rozdzielczej i innych miejsc. Jeśli zależy nam na silniejszej dezynfekcji możemy samodzielnie sporządzić płyn odkażający, w skład którego wchodzi:

woda

spirytusu 95%

kilka kropel olejku zapachowego

Można także skorzystać z gotowego płynu do dezynfekcji samochodu, który znajdziemy niemal w każdym markecie na dziale z artykułami motoryzacyjnymi.

Warto także rozważyć przeprowadzenie raz na rok procesu odkażania z użyciem urządzenia do dezynfekcji samochodu. Jest to tzw. ozonator. Urządzenie to wstawia się do samochodu, ustawia obieg zamknięty i włącza - wytworzony przez niego ozon zostaje zassany do przewodów wentylacyjnych i rozprowadzony po całej kabinie. Proces powinien trwać co najmniej 45 minut. Dzięki niemu pozbawiamy wnętrze drobnoustrojów, ale także przykrych zapachów.