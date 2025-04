Abonament RTV w Polsce płacą osoby oglądające telewizję lub słuchające radia na urządzeniach mobilnych, komputerach, a także w samochodach. Po raz pierwszy od lat stawki abonamentu RTV pozostały w nowym roku na tym samym poziomie. Opłata wynosi więc 8,70 zł miesięcznie za radio, a 27,30 zł za telewizor lub oba urządzenia.

Czy muszę płacić abonament za radio w samochodzie? Są wyjątki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do uiszczenia opłaty abonamentowej RTV zobowiązany jest każdy właściciel radioodbiornika. Bez znaczenia jest jego lokalizacja. Kwestia dotyczy więc zarówno urządzeń w domu, jak i tych umieszczonych w samochodzie. Osoby prywatne, które płacą abonament za radio w domu, mogą odetchnąć z ulgą, gdyż nie muszą opłacać go ponownie za radio w aucie. Przedsiębiorcy natomiast są zobowiązani do zgłoszenia każdego odbiornika w pojazdach służbowych. Ponadto w przypadku aut leasingowych odpowiedzialność za opłatę spoczywa na firmie leasingowej, a nie na osobie dysponującej na co dzień samochodem. Są jednak wyjątki.

Oto niektóre osoby, które, są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty.

Opłacają abonament RTV za radio lub telewizor w domu,

Mają ukończone 75 lat (zwolnienie automatyczne, bez potrzeby składania wniosku),

Osoby w wieku od 60 lat, jeśli mają prawo do emerytury i ich świadczenie nie przekracza określonej kwoty (tzw. kryterium dochodowe),

Osoby całkowicie niezdolne do pracy,

Otrzymały I grupę inwalidzką,

Są weteranami inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

Bezrobotni,

Osoby niesłyszące (głuchonieme) i niewidome z ostrością wzroku do 15 proc.

Jakie są kary za radio w samochodzie? Kontrolerzy na dowód robią zdjęcia pojazdów

Jakie są kary za radio w samochodzie? Kontrolerzy na dowód robią zdjęcia pojazdów

Kontrolerzy Poczty Polskiej nie próżnują i działają, aby wykryć nierejestrowane odbiorniki. Stosują metodę, która umożliwia im fotografowanie radioodbiorników w zaparkowanych samochodach, szczególnie na parkingach firmowych. Zdjęcie stanowi dowód jego posiadania i może być podstawą do naliczenia zaległych opłat oraz kar. A ta nie jest niska, bo wynosi trzydziestokrotność obowiązującej stawki podstawowej. Będzie to zatem 261 albo nawet 819 zł. Dodatkowo może zostać naliczona opłata abonamentowa nawet za 5 lat wstecz - od 713 do nawet 2279 zł w skrajnych przypadkach. Warto również nadmienić, że mimo iż opłacanie abonamentu RTV za radio w samochodzie jest obowiązkowe, to kontrole w tej sprawie są rzadkie, choć zdarzają się, więc warto mieć świadomość konsekwencji.

Głos w sprawie zabrał również prawnik z Kancelarii Prawnej Media. - Aby kontrola mogła skutkować nałożeniem kary za niepłacenie abonamentu za tuner radiowy, pracownicy Poczty Polskiej musieliby przedstawić więcej dowodów aniżeli tylko zdjęcie odbiornika za szybą auta. Nade wszystko prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać również weryfikację, czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór programu - wytłumaczył w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl

