Czy można myć samochód na myjni? Policja poluje na kierowców, sypią się mandaty

Dziś rano w radiu TOK FM jeden z prawników konstytucjonalistów powiedział, że mamy stan wyjątkowy bez jego ogłoszenia. Państwo ogranicza swobody obywatelskie ponad miarę i niewspółmiernie do rzeczywistych potrzeb. To sie źle skończy. Bo zaufanie do państwa spadnie do zera. Jak tylko zrobi się cieplej państwo nie będzie w stanie kontrolować wszystkiego, a co poobiedzie policja? Strzelac do ludzi, jak w Wujku w 1981? Rozumiem zakaz zgromadzeń, przebywania w miejscach zamkniętych, ale jeśli ja wychodzę samodzielnie i idę sam nie stykając się i nie wchodzę nigdzie do zamkniętych pomieszczeń to nie widzę powodu by policja wstawiała mandaty. Myjnia jest zazwyczaj obiektem otartym, gdzie ludzie nie stykają się ze sobą. Policja sama też sobie wystawia opinię, które z dobrej spadnie do złego oprawcy. Nie wiem czy komendanci zdają sobie sprawę, ze są dla obywateli, a nie przeciwko nim. Rozumiem kwarantannę i to w momencie, gdy ludzie są chorzy lub przybyli z zagranicy. Tymczasem tutaj ludzie nie mogą być tak ograniczani bo to się obróci przeciwko państwu, rządzącym i policji. Wolność obywatelska jest ponad pewne sprawy, które akurat nie zagrażają życiu i zdrowiu.