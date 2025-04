Toyota ma duży problem, ale to problem, który chciałaby mieć teraz Tesla

W 2024 roku Toyota utrzymała pozycję największego producenta samochodów na świecie. Japońska marka sprzedała 10,8 miliona pojazdów. W ciągu ostatniego roku we wszystkich regionach znacznie wzrósł popyt na modele hybrydowe. Teraz okazuje się, że firma będąca światowym liderem w produkcji aut z niskoemisyjnymi napędami HEV i PHEV, ma problemy z nadążeniem za popytem na swoje oszczędne samochody. Z kłopotami boryka się nie tylko chłonny rynek amerykański, gdzie wielu nabywców musi czekać miesiącami na odbiór zamówionych pojazdów.

Dłuższy czas oczekiwania na Yarisa Cross Hybrid

Jak informuje portal carscoops.com, niedobory występują także w Japonii, Chinach, Indiach oraz Europie. Na przykład czas oczekiwania w Indiach wynosi od dwóch do dziewięciu miesięcy w zależności od modelu auta, podczas gdy w Japonii wynosi od dwóch do pięciu miesięcy. Okresy oczekiwania w Europie wynoszą teraz mniej więcej od 60 do 70 dni. Największe zapotrzebowanie notują modele Yaris Cross Hybrid oraz RAV4 Plug-in Hybrid.

Wzrost popytu to rosnące problemy

Ludzie chcący zostać posiadaczami fabrycznie nowych hybryd muszą uzbroić się cierpliwość. W łańcuchach dostaw części do produkcji układów hybrydowych występują wąskie gardła. Na przykład producentowi komponentów - Aisin Corp, brakuje magnesów, co powoduje opóźnienie w dostawie silników. Z kolei firma Denso zmaga się z zaburzeniem płynności dostaw komponentów dostarczanych z poziomu drugiego i trzeciego szczebla, co powoduje opóźnienia w dostawach falowników.

Co na to Toyota? Z wpisu na carscoops.com można wywnioskować, że firma póki co jest spokojna: "Możliwości produkcyjne części i podzespołów hybrydowych od naszych dostawców oraz nasza wewnętrzna produkcja części są zgodne z naszymi rocznymi planami produkcyjnymi i naszą zdolnością montażową pojazdów".