Już pod koniec 2025 roku pojedziemy nową polską trasą od morza do morza

Droga ekspresowa S1 powstaje w województwie śląskim. Nie stanowi jednak nowego pomysłu. Biegnie bowiem w śladzie wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Ta została zrealizowana w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Droga S1 liczy 135 km. Kluczowy fragment w budowie ma 40 km

Projektowana długość S1 wynosi 135 km. Aktualnie kierowcy mogą się poruszać odcinkiem o długości blisko 85 km. Jak przypomina redakcja Portalu Samorządowego, "pierwsze odcinki trasy S1, pomiędzy autostradą A1 a Podwarpiem, zaczęły powstawać już po 2000 r. Jednojezdniowy odcinek Lotnisko – Podwarpie, o długości 9,7 km, został oddany do użytku 20 listopada 2006 r. Na drugą jezdnię trzeba było czekać ponad 12 lat." Dziś przejezdne są także fragmenty w Zwardoniu, Bielska-Białej czy Żywca.

Aktualnie drogowcy zbliżają się do oddania do użytkowania obwodnicy Węgierskiej Górki. Najważniejszym fragmentem S1, na którym trwają jeszcze prace, okazuje się jednak odcinek z Bielska-Białej do Mysłowic. Ta inwestycja pozwoli kierowcom na uniknięcie konieczności przejazdu przez Tychy, Pszczynę oraz Czechowice-Dziedzice. Odciąży tym samym w kwestii natężenia ruchu drogowego drogę krajową nr 1. Poprawi też bezpieczeństwo pieszych w tych miastach.

Realizacja drogi ekspresowej S1 z Bielska-Białej do Mysłowic została podzielona na cztery elementy. Dwa pierwsze, na których budowę umowy zostały podpisane w 2020 r., są tak naprawdę na ukończeniu. Kierowcy pojadą od Oświęcimia do Dankowic prawdopodobnie już w III kwartale 2025 r. Niedługo później otwarty zostanie fragment między Dankowicami a Bielsko-Białą. Zakończenie prac dla odcinków od Mysłowic do Oświęcimia i udostępnienie ich w pełnym, dwujezdniowym przekroju może nastąpić pod koniec 2026 r.

S1 to brakujący łącznik na trasie Bałtyk – Morze Śródziemne

Droga ekspresowa S1 ma kluczowe znaczenie komunikacyjne na mapie Polski, ale i Europy. Polski, bo stanowi brakujący fragment między autostradą A1 i węzłem Pyrzowice a granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Na mapie Europy, bo łączy się ze słowacką autostradą D3 i znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej. To oznacza, że 135-kilometrowa droga ekspresowa S1 umożliwi kierowcom szybki przejazd między basenem Morza Bałtyckiego a basenem Morza Śródziemnego.

Z tego właśnie powodu budowa brakujących fragmentów S1 jest nazywana przez przedstawicieli GDDKiA najważniejszą inwestycją drogową na południu Polski. Z tego też powodu dyrekcja nie szczędzi na nią środków. Do tej pory na budowę trasy S1 wydano łącznie ponad 7,4 mld zł.