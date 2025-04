Benzyna tańsza o nawet 70 groszy na litrze! Jak Auchan to robi?

Zdecydowana większość kierowców nie lubi momentu tankowania. Nawet unoszący się w powietrzu zapach benzyny, miły dla nosa każdego automaniaka, nie jest w stanie zrekompensować nieprzyjemności związanych z... płaceniem za paliwo. Aktualnie ceny benzyny 95 spadły poniżej 6 zł/l (średnio 5,97 zł/l), a olej napędowy wyceniany jest na 6,09 zł/l. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscach ceny są zdecydowanie niższe. Mowa tu o przysklepowych stacjach sieci supermarketów Auchan. Dla przykładu wczoraj miałem okazję tankować benzynę 98-oktanową w cenie 6,38 zł/l, podczas gdy na większości innych stacji ceny były o ok. 30-35 groszy wyższe. Zdarza się jednak, że różnice są jeszcze wyraźniejsze.

Paragon z kasy samoobsługowej stacji Auchan w Bielsku-Białej. Fot. Maciej Flis-Flisiński

Ceny na stacjach popularnej sieci supermarketów biją na głowę konkurencję

Jak podaje redakcja serwisu Money.pl, na stacji Auchan przy ul. Górczewskiej w Warszawie benzyna Pb95 wyceniona była na 5,5 zł za litr, podczas gdy ceny "dziewięćdziesiątki piątki" na innych stacjach w stolicy mieściły się w granicach od 6,06 zł/l do 6,2 zł/l. Mowa więc o ponad 50-groszowej różnicy na litrze. Przy tankowaniu całego baku, zależnie od jego pojemności, można mówić o nawet kilkudziesięciozłotowych oszczędnościach.

W tym momencie warto zwrócić uwagę na to, co składa się na finalną cenę paliwa. Zgodnie z danymi firmy Reflex, średnia cena detaliczna benzyny Pb95 wynosząca 5,96 zł/l wynika z samego kosztu zakupu paliwa w rafinerii (2,98 zł), akcyzy (1,15 zł), podatku VAT (1,12 zł), a także opłat paliwowej i emisyjnej, które odpowiadają za kolejno 20 i 8 groszy wliczonych w finalną ceną. Ostatnim elementem jest marża naliczana przez sieci, która w tym przypadku wynosi 0,43 zł. Skąd więc biorą się różnice?

Różnice w cenach paliw na stacjach. Dwa kluczowe elementy

W gruncie rzeczy są dwa czynniki, które w głównej mierze wpływają na ceny paliw. Kluczowa jest tutaj różnica w marży, która naliczana jest przez konkretne sieci, a w mniejszym stopniu ceny, po jakich kupują one paliwa z rafinerii. Przez to, że marża, na której zarabiają detaliczni sprzedawcy, odpowiada za jedynie ok. 5 proc. ceny, muszą się oni ratować sprzedażą innych artykułów np. przekąsek, kawy, alkoholu itd. W przypadku przysklepowych stacji liczy się głównie przyciągnięcie klienta do samego sklepu i zachęcenia go do zakupów. Dlatego też Auchan nalicza raczej skromną, kilkugroszową marżę.

"Jak się ma market, do którego się dokłada stację i można sprzedawać naprawdę na niskim poziomie marżowym, bo marże mamy sumarycznie ze sklepu i ze stacji. Inaczej się natomiast kalkuluje ten poziom zarobkowania, jak się ma samą stację" - stwierdza dr Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl w wypowiedzi udzielonej redakcji Money.pl. Co więcej, Auchan minimalizuje koszty utrzymania stacji poprzez wprowadzenie dystrybutorów z samoobsługowymi kasami, co również służy dalszemu obniżaniu cen.

Co się tyczy różnic w cenach w sprzedaży hurtowej dla poszczególnych sieci, są one raczej niewielkie i nie wpływają kolosalnie na finalny cennik wyświetlany na przy stacyjnych pylonach. Oczywiście na rabaty mogą liczyć najwięksi klienci. Aktualnie za 1000 l oleju napędowego w rafinerii trzeba zapłacić średnio 4770,2 zł, natomiast benzyna jest wyceniona na ok. 4711 zł/m3.

Niższe ceny wynikają z różnic w jakości paliw? Eksperci uspokajają

Nadal wielu klientów wierzy, że atrakcyjna cena paliw wynika z ich gorszej jakości. Miałoby to być związane z tzw. chrzczeniem, czyli ich rozrzedzaniem. Nie jest to jednak prawdą. Paliwa rozprowadzane na różnych stacjach pochodzą w gruncie rzeczy z tych samym rafinerii i baz. Co więcej, wykrycie rozbieżności z normami w przypadku gotowych paliw przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej mogłoby okazać się katastrofalne w skutkach dla danej sieci.

"To jest normalne, klasycznie rozumiane paliwo pochodzące z tych samych baz. Sieci w tym momencie informują, jeżeli takie rzeczy związane z gatunkiem paliwa czy z czymś takim się pojawiają, żeby uniknąć później zastrzeżeń od klientów" - stwierdza cytowany wcześniej ekspert e-petrol.pl. "Jakość paliw w Polsce w ostatnich latach nie jest najgorsza. Kontrole są prowadzone regularnie i wskazują wprost, że problemy mogą co najwyżej wynikać z jakichś zaniedbań stacyjnych, a te tzw. chrzczenia paliwa czy jakieś zabiegi okołochemiczne, to już dzisiaj jest mało opłacalne, a za bardzo ryzykowne. Także nikt się w takie rzeczy nie bawi" - dodaje Bogucki.