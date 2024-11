Jak podaje Instytut Transportu Samochodowego, 98 proc. kierowców jest oślepianych przez światła innych pojazdów. Prawidłowe oświetlenie samochodu to podstawa bezpiecznej jazdy. Okazuje się jednak, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, a to niezwykle istotne szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada znacznie szybciej. Ile wynosi mandat za nieprawidłowe oświetlenie w pojeździe? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Zobacz wideo 5000 zł kary za popisy na parkingu w Fordzie Mustangu

Masz w samochodzie takie światła? Mandat to nawet 3000 zł

Światła ustawione zbyt nisko nie oświetlają prawidłowo drogi, a ustawione za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu. Odpowiednio wyregulowane reflektory powinny oświetlać drogę na odległość 50 metrów. - Najczęstsze przyczyny niedomagania reflektorów to m.in. niewłaściwe ustawienie zasięgu świateł mijania, czyli ustawienie pochylenia tzw. granicy światła i cienia, które powinno się sprawdzać okresowo na stacji diagnostycznej, a zwłaszcza po każdej wymianie źródła światła - wyjaśnił na łamach portalu Dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak, kierownik Pracowni Badań Fotometrycznych w ITS.

Światła samochodowe Fot. Łukasz Zandecki / Agencja Wyborcza.pl

Wielu kierowców montuje w samochodach żarówki wykonane w technologii LED, czyli retrofity, ale należy pamiętać, że aby móc legalnie z nimi jeździć, należy mieć zaświadczenie o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego. Retrofity powodują niewłaściwy rozkład światła, a przez to oślepiają innych kierowców, więc dodatkowe badanie jest niezbędne. Jeśli go nie posiadasz, podczas kontroli drogowej policjanci mogą uznać, że takie światła są niesprawne technicznie, a co za tym idzie, możesz dostać mandat od 20 do nawet 3000 zł.

Jaki mandat za jazdę bez świateł? To nie tylko kara finansowa, lecz także punkty karne

Światła mijania są obowiązkowe przez całą dobę. Za ich brak grozi mandat w wysokości 100 zł i dwa punkty karne. Niewłączenie świateł po zmroku zwiększa nie tylko ryzyko wypadku, lecz także kwotę mandatu. Za takie przewinienie grozi 300 zł oraz sześć punktów. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.