Majówka zbliża się wielkimi krokami, a Polacy jak co roku ruszą w trasę. Wiele osób planuje zagraniczne wypady, szczególnie do Niemiec, gdzie autostrady kuszą brakiem limitów prędkości. Jednak podczas takiej podróży można natknąć się na zaskakujący widok: radiowóz jadący slalomem po kilku pasach. Ten manewr, choć w naszym kraju nie jest stosowany, stanowi przemyślany sposób komunikacji i ma duże znaczenie dla kierowców. Przed czym ostrzega?

Czemu policja jeździ slalomem? Jeśli to zobaczysz, zwiększ czujność

W Polsce taki widok mógłby wzbudzić konsternację. W końcu "malowanie szlaczków" kojarzy się raczej z nietrzeźwym kierowcą. Jednak na niemieckich autostradach radiowóz poruszający się slalomem to zupełnie inna historia. To forma ostrzeżenia i sposób na spowolnienie ruchu. Policja używa manewru, gdy na jezdni pojawiają się zagrożenia, np. rozsypany ładunek, przedmioty, które spadły z samochodu, albo zdarzenie drogowe, które nie wymaga jeszcze całkowitego zatrzymania ruchu.

Funkcjonariusze włączają światła awaryjne, czasem także sygnały dźwiękowe, po czym zaczynają poruszać się slalomem między pasami. Nie chodzi tu o pokaz umiejętności, lecz o skuteczne wyhamowanie kierowców. Manewr stosuje się wyłącznie na szerokich jezdniach wielopasmowych, charakterystycznych dla niemieckich autostrad. W przypadku węższych dróg patrol zwykle porusza się środkiem, osiągając podobny efekt.

Policja na autostradzie w Niemczech Fot. Pusteflower9024/ iStock

Co robić, gdy radiowóz jedzie zygzakiem? Koniecznie

Zasada numer jeden: nie wyprzedzaj radiowozu. To nie jest sytuacja, w której możesz uznać, że "przecież się śpieszysz". Masz obowiązek jechać tempem wyznaczonym przez policję, aż do momentu, gdy funkcjonariusze wyłączą sygnały i ruchem ręki dadzą znać, że można wrócić do normalnej jazdy.

Warto też pamiętać, że policja ma jeszcze inne sposoby porozumiewania się z kierowcami. Na autostradach można spotkać się z komunikatami wyświetlanymi z tyłu radiowozu, np. "FOLLOW ME", "STOP" lub "ACCIDENT AHEAD". Te informacje mają moc prawną, a ignorowanie ich może skutkować mandatem, punktami karnymi, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.

