Pokonujesz zakręty płynnie i bez problemów? Świetnie, a jest to zasługa mechanizmu różnicowego samochodu. Niestety nie każdy wie, jak rozpoznać, że nie działa w prawidłowy sposób. Sprawdź, po czym to poznać i od razu oddaj auto do mechanika. Inaczej dojdzie do gorszych awarii. Cena naprawy? Lepiej usiądź.

Jakie są objawy uszkodzonego mechanizmu różnicowego? Lepiej tego nie przegapić

Mechanizm różnicowy zapewnia różne prędkości obrotowe kół na tej samej osi. Oczywiste więc, że ma ogromne znaczenie podczas wykonywania manewrów skrętu. Może się jednak zdarzyć, że dyferencjał ulegnie usterce. Jak to rozpoznać?

Stukanie dochodzące z podwozia.

Problemy ze skręcaniem.

Zgrzytanie kół zębatych.

Czy można jeździć z zepsutym dyferencjałem? Działaj od razu

Jeśli zauważysz awarię dyferencjału, działaj od razu i najlepiej zostaw pojazd u mechanika. Jazda z takim problemem mogłaby bowiem doprowadzić do wypadku poprzez np. nasilenie problemu ze skręcaniem. Co więcej, jeśli zareagujesz szybko, możliwe, że obejdzie się bez wymiany całego dyferencjały na nowy. A to już koszt od 500 do nawet kilku tysięcy złotych. Warto też wiedzieć, jak dbać o niego na co dzień. Choć jak wszystko ulega zużyciu, możesz przedłużyć użytkowanie poprzez pielęgnację:

