Audi Q5 to w ostatnich latach najchętniej kupowany na świecie model z czterema pierścieniami w logo. Od momentu wprowadzenia modelu na światowe rynki w 2008 roku, dwie pierwsze generacje sprzedały się łącznie w 2,7 mln egzemplarzy. Q5 to też zdecydowany faworyt Polaków, który w 2024 r. został zarejestrowany 5021 razy (dane SAMAR). Po ośmiu latach od debiutu drugiej generacji, Niemcy we wrześniu 2024 roku przedstawili światu trzecią już odsłonę lubianego SUV-a klasy premium. Produkcja bez zmian odbywa się w Meksyku, w zakładach San Jose Chiapa, co oznacza, że auta trafiające na Stary Kontynent wcześniej muszą zostać przetransportowane przez Atlantyk.

Klienci konfigurując pojazd, tak samo, jak w przypadku poprzednika po liftingu, mogą zdecydować o wyborze tradycyjnego nadwozia typu SUV, lub bardziej opływowego Sportbacka charakteryzującego się dynamiczniej opadającą liną dachu i ściętym tyłem. Pierwsze egzemplarze nowości z rodziny "Q" już wyjechały na europejskie drogi, a ja w okolicach Malagi miałem okazję przekonać się, jak jeździ najnowsze wcielenie bestsellera. Czy trzecie Q5 nim pozostanie? Nie mam co do tego wątpliwości, choć nie wszystko w tym aucie mi się podoba.

Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic, wersja S line w kolorze Sakhir Gold Fot. Rafał Mądry

Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic, wersja S line w kolorze Sakhir Gold Fot. Rafał Mądry

Nowa generacja Audi Q5 oparta na nowej platformie PPC

Podkreślić wypada, że najnowsze Audi Q5 wykorzystuje całkiem nową technikę i nie ma nic wspólnego z poprzednikiem. Podobnie jak w przypadku świeżego Audi A5, do budowy posłużyła zaawansowana technologicznie platforma PPC (Premium Platform Combustion), będąca podstawą dla nowej generacji samochodów spalinowych marki Audi.

Wydajny i mocny system MHEV

Napęd lubianego SUV-a w nowej odsłonie zawsze wykorzystuje technikę MHEV plus, czyli tzw. miękką hybrydę z relatywnie dużym akumulatorem o mocy 1,7 kW. Zamontowany przy skrzyni biegów i wale napędowym komponent elektryczny o napięciu roboczym 48 V, wytwarza dodatkowe 24 KM mocy i współpracuje z szybko działającą, dwusprzęgłową siedmiostopniową przekładnią S tronic. Rozwiązanie to zastosowano w celu obniżenia zużycia paliwa oraz emisji CO2.

W nowym Audi Q5 technika MHEV plus trafia do podstawowego benzynowego silnika 2.0 TFSI o mocy 204 KM (opcjonalnie z napędem quattro), następnego w kolejce wysokoprężnego 2.0 TDI o mocy 204 KM, a także do topowej aktualnie jednostki 3.0 V6 TFSI o mocy 367 KM, zarezerwowanej dla modelu SQ5. Ja podczas pierwszego spotkania z nowym wydaniem niemieckiego bestsellera wybrałem wersję z ulubionym dieslem Polaków. I mam bardzo pozytywne spostrzeżenia na jego temat.

Pierwsze jazdy testowe nowym Audi SQ5 Fot. Rafał Mądry

2.0 TDI dopychanego elektronami

Nowym 2-litrowym dieslem jeździ się trochę inaczej. Koła, kierownica czy przełącznik biegów są na swoim miejscu, ale już zachowanie napędu jest odczuwalnie inne. Hybrydowy układ wspomaga wyręcza motor w różnych sytuacjach, czego podczas jazdy nie da się przegapić. Napęd elektryczny potrafi samodzielnie rozpędzać auto w trakcie ruszania, wolnej jazdy, a także w trybie tzw. żeglowania (momentów jazdy ze stałą prędkością, kiedy wysoka moc jest zbędna). Poza tym MHEV poprawia dynamikę w czasie normalnej jazdy i umożliwia pracę układu klimatyzacji z pełną wydajnością nawet gdy silnik spalinowy jest wyłączony.

Skąd bierze się energia pomagająca "wstać" spalinówce lub ją "dopchnąć"? Generator odzyskuje energię kinetyczną, zamieniając ją w elektryczną, potrzebną do ładowana akumulatora trakcyjnego. W rezultacie manewrowanie na parkingu czy pełzanie w korku odbywa się przy wykorzystaniu prądu, co jest bardzo dobrą informacją, bo w takich warunkach diesel nie musi niepotrzebnie budzić się do życia i zasysać paliwa ze zbiornika o pojemności 65 litrów.

Silnik 2.0 TDI MHEV w nowym Audi Q5 Fot. Rafał Mądry

Dobrze wyciszona kabina

Kiedy jednak zachodzi potrzeba nagłego przyspieszenia, lub zwyczajna ochota kierowcy na dynamiczniejszą jazdę, diesel wyraźnie pokazuje swój wigor (w końcu wytwarza 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego) a przy tym wcale nadgorliwie nie klekocze. Wyciszenie komory silnika jest bardzo dobre, zresztą tak samo, jak izolacja kabiny od świata zewnętrznego. Jak na samochód klasy premium przystało, podróż mile mija w ciszy, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych czy przy prędkościach autostradowych.

Czy zużycie paliwa rzeczywiście spadło w stosunku do poprzednika? Tego nie udało mi się rzetelnie zweryfikować, bo jazdy autami trwały zbyt krótko, by dokonać miarodajnych pomiarów. Inżynierowie gwarantują, że tak właśnie jest, a tabela danych technicznych informuje o spalaniu 5,9 l/100 km w cyklu mieszanym wg pomiarów WLTP. To świetna wiadomość, zwłaszcza, że już poprzednik z silnikiem 40 TDI quattro wykazywał umiarkowane zapotrzebowanie na ON (średnie spalanie 6,3 l/100 km wg WLTP). Umiejętność wolnych przejazdów na silniku elektrycznym ma bezpośrednie przełożenie na obniżenie spalania. Jazda testowa na dystanse ponad 200 kilometrów, odbyta z okolic hiszpańskiego miasta Marbella na Gibraltar i z powrotem, przy deszczowej aurze i bez zważania na ekonomię, zakończyła się wynikiem 7 l/100 km. Więcej o zużyciu paliwa uda się napisać dopiero po przeprowadzeniu testu Audi Q5 na polskich drogach.

Podróż samochodem na Gibraltar Fot. Rafał Mądry

Skrócony czas przyspieszenia do setki

Nowe Audi Q5 2.0 TDI MHEV plus wypada uznać za dynamiczne auto. Przyspieszenie jest lepsze niż w poprzedniku, bowiem czas na osiągnięcie pierwszych 100 km/h wynosi 7,4 s (wcześniejsza generacja potrzebowała 7,6 s). Wynik ten potwierdzało profesjonalne urządzenie pomiarowe, którego miałem okazję używać podczas pierwszych jazd testowych. Przyspieszenie udało się zmierzyć jeszcze przed opadami deszczu, które momentami były wręcz kaskadowe.

Mokra nawierzchnia nie robiła wrażenia na samochodzie. Teraz zawsze łączony z dieslem napęd quattro, spisywał się jak należy i na krętych drogach dodawał pewności za kierownicą. Plucha drogowa pozwoliła na odniesienie wrażenia, że konstruktorzy samochodu nie żałowali na matach dźwiękochłonnych. Progresywny układ kierowniczy pracuje bezpośrednio i wciąga w prowadzenie, na co nie wskazuje design "koślawego" wieńca kierownicy, przywodzącego na myśl koło rysowane przez dziecko.

System Audi drive select w nowym Audi Q5 Fot. Rafał Mądry

Nowe Audi Q5 z pneumatyką zawieszenia

Testowany egzemplarz wyposażony w opcjonalne pneumatyczne zawieszenie przyjemnie kompensował nierówności jezdni oraz co istotne, wyższy środek ciężkości. Resorowanie krótkich, poprzecznych nierówności wypada bajecznie, jak na tą klasę samochodu. Podwozie nie zostało na siłę usztywnione, a przynajmniej nie w wersji z pneumatyką. Aktywne zawieszenie pozwala zarówno na regulację wysokości prześwitu, jak zmianę sztywności pracy amortyzatorów. Za pomocą Audi drive select do wyboru jest kilka zdefiniowanych trybów jazdy, zmieniających charakter auta od łagodnego, do sportowego.

Podnieść pojazd można o około 30 milimetrów w trybie terenowym, a nawet o 45 milimetrów przy niskiej prędkości (auto na zdjęciu poniżej). Inną zaletą pneumatyki jest funkcja obniżenia pojazdu w celu załadowania na hak holowniczy bagażnika rowerowego czy zaczepienia przyczepy (o ile auto jest wyposażone w zwalniany elektrycznie, obrotowy hak). A co ze skrętną osią poprawiającą dynamikę jazdy i manewrowanie? Takie rozwiązanie jest dostępne, ale tylko w topowym Audi SQ5 z 6-cylindrowym silnikiem.

Pneumatyczne zawieszenie w nowym Audi Q5 Fot. Rafał Mądry

Nowe Q5 przyciąga wzrok w dzień i w nocy

SUV wygląda nowocześnie i wpisuje się w aktualizowaną od niedawna linię modelową. Spójność designu dotyczy teraz aut: Q6 e-tron, A6 e-tron, A5 oraz kolejnej generacji A6. O ile Q5 w wersji podstawowej prezentuje się miernie, co można podejrzeć w konfiguratorze online, to już po doposażeniu nadwozia w pakiet stylistyczny S line, duże obręcze kół i bardziej zaawansowane oświetlenie, samochód poważnie zyskuje na efektowności. Testowany przeze mnie egzemplarz w kolorze nadwozia Sakhir Gold (lakier wymagający dopłaty 7190 zł) był mocno "dopakowny" dodatkami i nie dało się przejść obok niego obojętnie. Co ważne, na swoje miejsce wróciły prawdziwe końcówki układu wydechowego.

W półmroku "robotę" robią reflektory Matrix LED z aktywną cyfrową sygnaturą świetlną i cyfrowe tylne światła OLED drugiej generacji, połączone świetlną listwą przebiegającą przez klapę kufra. Dzięki 266 segmentom, generują one nowy obraz kilka razy na sekundę przy użyciu specjalnie opracowanego algorytmu, tworząc dynamiczny wyświetlacz świetlny, kiedy samochód jest parkowany.

Audi Q5 2.0 TDI MHEV plus quattro S tronic w wersji S line Fot. Rafał Mądry

Pogorszone wykończenie wnętrza

Audi ostatnio od użytkowników oraz osób opiniujących nowe modele aut, obrywa za gorszą jakość wykończenia wnętrz i słabszej jakości materiały. Nie będę wyjątkiem, bo mi również nie podoba się to, jak obecnie od środka wyglądają najnowsze produkty czterech pierścieni. W oczy rzuca się niekonsekwencja w doborze tworzyw sztucznych użytych do produkcji niektórych paneli, które mimo sąsiadowania ze sobą, potrafią różnić się od siebie kolorem i fakturą. Drażni też stosowane w wielu obszarach lakieru piano black (taki dekor szybko się rysuje i mocno palcuje). Najgorzej, że nie ma możliwości zmiany zdobień na takie, które byłyby wykonane z bardziej szlachetnych materiałów, a przy tym łatwiejszych w utrzymaniu.

Nie podoba mi się też deska rozdzielcza z niesymetrycznie ułożonymi ekranami. Układ ten jest na dodatek kalką tego, z czym mamy do czynienia w innych nowych modelach Audi. Niestety, brak rozróżnienia samochodów od środka powoduje zatracenie ich indywidualnego charakteru. Do tego dochodzi pogorszenie ergonomii. Za zły ruch uważam usunięcie panelu klimatyzacji z fizycznymi, fantastycznie klikającymi pokrętłami, na rzecz przycisków wirtualnych. Audi podążając za modą, w tym obszarze zalicza krok wstecz i już budzi irytację u konserwatywnych użytkowników samochodów niemieckiej marki. Dobrze, że przynajmniej wirtualny panel sterujący wentylacją kabiny, zawsze jest na wierzchu w dolnym pasie ekranu o przekątnej 14,5". Obsługa głównego ekranu dotykowego nie jest najgorsza, ale ilość funkcji dostępnych w systemie potrafi przytłoczyć. Kojąco na nerwy wpływa oświetlenia konturowe i ambientowe, tworzące przytulny nastrój w kabinie.

Deska rozdzielcza z trzema ekranami w nowym Audi Q5 Fot. Rafał Mądry

Trzy wyświetlacze w desce rozdzielczej

Przy pierwszej styczności z nowym Q5, trudno mi było przyzwyczaić się do nowej szaty graficznej systemu oraz designu wirtualnych zegarów w rozmiarze 11,9". Nie znalazłem możliwości wyświetlania klasycznego już widoku tarcz prędkościomierza i obrotomierza, rozdzielonych oknem komputera pokładowego. Plus, że system MMI sprawnie reaguje na dotyk i pozwala użytkownikowi na naprawdę wiele. Jest jeszcze trzeci opcjonalny wyświetlacz (10,9") osadzony w desce, dedykowany pasażerowi, a nawet skierowany do niego pod kątem. Jakość wyświetlanego obrazu jest jednak gorsza w stosunku do ekranu centralnego. Jeszcze jednym elementem wymagającym przywyknięcia, jest dotykowy panel osadzony w boczku drzwi kierowcy. Przez to rozwiązanie zniknęła klasyczna rękojeść służąca do zamykania drzwi, dlatego teraz kierowca musi chwytać za wgłębienie przy podpórce łokcia.

W kwestii innowacyjności, asystent głosowy może być używany do sterowania licznymi funkcjami pojazdu. Asystent cyfrowy wspierany przez AI jest zintegrowany z pojazdem i po raz pierwszy reprezentowany przez awatar na centralnym wyświetlaczu dotykowym MMI i wyświetlaczu head-up. Co do łączności, Audi Q5 sprawnie bezprzewodowo paruje się ze smartfonami i pozwala korzystać systemów Apple CarPlay i Androis Auto. Oferuje też indukcyjną, chłodzoną ładowarkę o mocy 15 watów w przedniej konsoli środkowej, a także dwa porty USB-C z przodu i dwa z tyłu do zasilania smartfonów i innych urządzeń. Porty mogą nawet opcjonalnie dostarczać do 100 watów, a to już moc wystarczająca do ładowania tableta lub notebooka.

Wnętrze nowego Audi Q5 Fot. Rafał Mądry

Wyposażenie podstawowe nowego Audi Q5

Specyfikacja wyjściowego wyposażania dla polskiego rynku obejmuje m.in.: 18-calowe alufelgi, reflektory w technice LED oraz tylne światła LED, wybór trybów jazdy audi drive select, czarną tapicerkę materiałową, dekory w kolorze czarnym, czteroramienną kierownicę wielofunkcyjną obszytą skórą, lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, jednostrefową klimatyzację automatyczną, alarm samochodowy, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika, Audi virtual cockpit plus, MMI Navigation plus z MMI touch, radio cyfrowe, 6 głośników, Audi connect Navigation & Infotainment z kartą SIM na 3 lata, złącza USB, schowek na telefon z ładowarką indukcyjną, przygotowanie do Smartphone Interface, przednią szybę ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną.

Bogaty pakiet asystentów jazdy w standardzie zawiera: system ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu, Audi parking system, tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych, asystenta ruchu poprzecznego z przodu, przedniego asystenta hamowania awaryjnego, asystenta omijania przeszkód i przedniego asystenta skrętu, system rozpoznający zmęczenie kierowcy czy pakiet wspomagający system ochrony i ostrzegania.

Wnętrze Audi Q5 trzeciej generacji Fot. Rafał Mądry

Wnętrze Audi Q5 trzeciej generacji Fot. Rafał Mądry

Przestronność kabiny typowa dla SUV-a

Obszar panujący w kabinie został utrzymany na poziomie poprzednika. Miejsca w środku jest sporo, a fotele zadowalają wygodą. Wyprofilowanie otulające ciało jest wyraźne, a duży zakres regulacji pozwala na odnalezienie pożądanej pozycji za kierownicą. Podłokietnik w tunelu środkowym jest regulowany w dwóch płaszczyznach, jak przystało na samochód Grupy Volkswagen, a przestrzeni na podręczne przedmioty i pojemniki z napojami jest w sam raz.

W tylnym przedziale nowością jest wszechstronnie regulowana kanapa. Można nie tylko zmienić kąt nachylenia oparć, ale także przesuwać wzdłużnie siedzisko. Możliwości te podnoszą komfort pasażerów, ale i wpływają na regulację objętości przestrzeni bagażowej. Tradycyjne nadwozie SUV pozwala zapakować do kufra 520 litrów ładunku. Po złożeniu oparć pojemność zwiększa się do 1473 litrów. Łatwa w demontażu roleta teraz może zostać ukryta w specjalnie zaprojektowanym schowku pod podłogą bagażnika, gdzie trafił jeszcze przydatny pojemnik na wcale niemałe przedmioty.

Bagażnik trzeciej generacji Audi Q5 z silnikiem 2.0 TDI MHEV plus Fot. Rafał Mądry

Bagażnik trzeciej generacji Audi Q5 z silnikiem 2.0 TDI MHEV plus Fot. Rafał Mądry

2025 Audi Q5 - cena w Polsce

Trzecia generacja Audi Q5 bez wątpienia łączy atrakcyjny design z funkcjonalnością codziennego użytkowania i udoskonalonymi silnikami. Dzięki napędowi quattro łączonemu z dieslem lubianym przez kierowców, pojazd charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i dynamiką jazdy, ale też wysokim bezpieczeństwem. Zawieszenie wypada fenomenalnie, bo komfort resorowania utrzymano na wysokim poziome, jednocześnie gwarantując pewność prowadzenia. Za to do zdecydowanych minusów należy mniej ergonomiczne i odczuwalnie gorzej wykonane wnętrze. Dla wielu zmotoryzowanych wadą będzie też cena typowa dla aut klasy premium.

Ile kosztuje nad Wisłą zupełnie nowe Audi Q5? Na wariant podstawowy Q5 Base z benzyną 2.0 TFSI trzeba przygotować minimum 240 000 zł. Wóz z silnikiem 2.0 TDI MHEV plus quattro S tronic to wydatek co najmniej 247 600 zł. Usportowione SQ5 z 3-litrowym V6 pod maską wyceniono od 368 200 zł. Przykładowo pakiet stylistyczny advanced kosztuje 3590 zł, pakiet zewnętrzny S line 6540 zł, a pakiet optyczny Czerń plus 4110 zł. Oferta zawiera jeszcze sporo innych pakietów o mocno zróżnicowanych cenach oraz długą listę wyposażenia dodatkowego, potrafiącego poważnie podbić cenę końcową. Pokuszę się jednak o stwierdzenie, że majętnym klientom fakt ten raczej nie będzie przeszkadzać.

Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

Pierwsze jazdy testowe nowym Audi Q5 Fot. Rafał Mądry