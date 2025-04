Kierowca autobusu rozbił mi głowę, a potem na mnie nakrzyczał. Co robić w takiej sytuacji?

Mimo że mam prawo jazdy, regularnie poruszam się komunikacją miejską. Czasami tramwajem, zdarza mi się jechać metrem, natomiast najczęściej wybieranym przeze mnie środkiem transportu są autobusy. Nierzadko zdarzało mi się, że kierowca komunikacji miejskiej jechał nieostrożnie. Tym razem podróż transportem publicznym skończyła się dla mnie o wiele gorzej, niż tylko szarpaniem przy hamowaniu i przyspieszaniu.

Myślałam, że kierowca będzie miał w sobie odrobinę empatii. Myliłam się

Autobus komunikacji miejskiej stał w piątkowym korku. Jechałam linią 116 w stronę Wilanowa, byłam kawałek przed przystankiem Łazienki Królewskie. O godzinie 15:56 kierowca nagle przyspieszył, a następnie ostro zahamował. Siedziałam "na czwórce", przodem do kierunku jazdy. Zanim zdążyłam zareagować, wylądowałam czołem na kwadratowym plastiku rozdzielającym szyby. Minęło parę minut, czoło spuchło, a ja w szoku zadzwoniłam do rodzicielki po wsparcie.

Chwilę później, gdy udało mi się uspokoić i zdołałam wstać, poszłam do kierowcy. Próbowałam do niego mówić, ale udał, że mnie nie słyszy i otworzył drzwi, które zaczęły piszczeć. Nasilił się ból mój głowy, a wraz z nim stres. Poinformowałam kierowcę o sytuacji, ale w odpowiedzi usłyszałam jedynie opryskliwe stwierdzenie: "Co pani dopiero przychodzi? Było przyjść wcześniej". Odpowiedziałam, że rozmawiałam z mamą i nie byłam w stanie iść, na co krzyknął: "Ale co mam zrobić, zadzwonić po karetkę?".

W takich sytuacjach bardzo ważne jest zachowanie innych pasażerów

Na szczęście wtedy podszedł do mnie mężczyzna, który był świadkiem zdarzenia i zaoferował pomoc. Przy okazji opowiedział, że widział, jak kierowca po raz pierwszy zahamował tak mocno z powodu sytuacji drogowej, bo samochód osobowy wyjechał mu prosto przed maskę. Chwilę później jednak podjechał jak najbliżej tego samochodu i ostro zahamował po raz drugi bez istotnej przyczyny. Tym razem to temperament kierowcy naraził wszystkich pasażerów na niebezpieczeństwo. Czy naprawdę nie można powściągnąć swoich emocji, kiedy odpowiada się za bezpieczeństwo aż tylu osób?

Trudno, to mogło skończyć się dla mnie znacznie gorzej. Powinnam się cieszyć, że wracam do domu "tylko" z potłuczoną głową. Dalej staliśmy w korku, do pętli zostało przynajmniej 20 minut jazdy. Wspomniany współpasażer zaoferował pomoc w dotarciu do przychodni, w której później lekarz ocenił moje obrażenia. Pomógł mi również w spisaniu numeru bocznego autobusu, żeby zgłosić ten nieprzyjemny incydent. Tak też zrobiłam. Zgłoszenie zostało przyjęte przez MZA, czekam na odpowiedź.

Niestety mało ostrożna jazda kierowców autobusów stołecznej komunikacji miejskiej, to coraz częściej reguła, a nie wyjątek. Niektórzy zachowują się, jakby przewozili worki z ziemniakami, a przed rozpoczęciem regularnej jazdy liniowymi autobusami w miejskim ruchu, nikt nie przeszkolił ich w zakresie bezpiecznego i komfortowego przewożenia pasażerów. Jakiś czas temu poruszaliśmy ten temat na łamach Moto.pl, ale wówczas nie spodziewaliśmy się, że ktoś z nas odczujemy skutki nieostrożnej jazdy tak dobitnie na własnej skórze.

Zdrowie przede wszystkim, formalności można załatwić później

Przy okazji w ten bolesny sposób nauczyłam się, co robić w podobnej sytuacji. Taka wiedza może się przydać wszystkim, którzy korzystają z usług Warszawskiego Transportu Publicznego finansowanego z podatków mieszkańców stolicy. Najważniejsze jest, by zadbać o własne zdrowie. Zgłoszenie można wypełnić później, gdy wiadomo jakie skutki miała dana sytuacja. Niezależnie od komfortu współpasażerów, jeżeli czujemy, że dzieje się coś poważnego, należy bez wahania wezwać karetkę. Miałam sporo szczęścia, bo tylko zostałam wysłana do domu na obserwację z lekkimi zawrotami głowy i guzem. Po tym zdarzeniu przespałam ponad 12 godzin, a następnego dnia starałam się nie podnosić nic cięższego niż szklanka wody i zgodnie z zaleceniem lekarza pilnowałam, żeby się nie schylać, bo za każdym razem kiedy to robiłam, wzmagał się mój ból głowy. Nikomu nie życzę podobnych wrażeń z jazdy komunikacją miejską.

Skontaktowaliśmy się z Miejskimi Zakładami Autobusowymi i poprosiliśmy na komentarz opisanej wyżej sytuacji, ale do momentu publikacji go nie otrzymaliśmy. Jeśli dostaniemy odpowiedź rzecznika prasowego MZA, uzupełnimy o nią artykuł.