Rewolucja w paliwach do samochodów na olej napędowy. Jest 45 razy lepsze od biodiesla

Europa już na przełomie wieków mocno myślała o emisyjności pojazdów. To z kolei sprawiło, że zyskujące na popularności diesle dość szybko trafiły na tapet. Tak, stawały się mocne i cały czas były oszczędne. Nieco gorzej radziły sobie jednak z emisją szkodliwych związków. Tych było naprawdę wiele.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozpędzone auto jechało wprost na pieszych. Życie uratowało im drzewo

Naukowcy stworzyli ekologiczny olej napędowy. To uratuje diesle?

Rola diesla na rynku motoryzacyjnym zaczęła być zatem stopniowo marginalizowana. W jaki sposób? Kolejne kagańce wymusiły stosowanie kolejnych osadników w jednostkach. A do tego coraz częściej pojawiały się głosy mówiące o zakazach wjazdów do centrów dla aut z silnikami wysokoprężnymi. To jednak nie oznacza, że inżynierowie odpuścili sobie prace nad dieslami. Nie odpuścili. Cały czas proponują kolejne innowacje. Powód jest prosty. Diesel to nie tylko oszczędny hatchback. "Ropniak" przede wszystkim napędza transport.

Kolejną innowację dla diesla mają badacze z Washington University w St. Louis, University of Missouri i Texas A&M University. Jak donosi Focus, opracowali oni technologię produkcji elektrobiodiesla. Ta opiera się na elektrokatalizie dwutlenku węgla. W czasie tego procesu CO2 jest przekształcany w biokompatybilne związki, a te są z kolei metabolizowane przez zmodyfikowane bakterie w lipidy. Lipidy stanowią bazę dla biodiesla.

Produkcja elektrobiodiesla pochłania 4,5 razy więcej CO2 od fotosyntezy

Interesujące w tym procesie jest m.in. to, że osiąga on wysoką wydajność konwersji energii słonecznej do lipidów. Sięga ona 4,5 proc. Dla porównania w przypadku naturalnej fotosyntezy wskaźnik wynosi tylko 1 proc. Co to jednak tak właściwie daje? Sprawia, że podczas produkcji diesla pochłaniany jest dwutlenek węgla. W efekcie proces produkcyjny przebiega z ujemną emisją i tym samym niweluje skutki wydalania gazów wydechowych przez pojazd.

Elektrobiodiesel jest 45 razy bardziej wydajny energetycznie

Znajdą się pewnie tacy, którzy uznają, że elektrobiodiesel nie jest wielkim odkryciem. Przecież mamy biodiesla. I jest w tym nieco prawdy. Nieco, bo produkcja elektrobiodiesla zużywa aż 45 razy mniej gruntów i dostarcza paliwa o 45 razy wyższej wydajności energetycznej. A na tym nie koniec. Proces nowy proces pozwala także na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W jego przypadku mocno sprawdza się np. fotowoltaika.

Zsumowanie wszystkich korzyści sprawia, że produkcja elektrobiodiesla zmniejsza emisję CO2 o 1,57 g na każdy gram paliwa. To 40 proc. emisji mniej, niż w przypadku klasycznego ON. Taka forma produkcji oleju napędowego sprawdzi się nie tylko w transporcie kołowym, ale także żegludze morskiej czy lotnictwie.