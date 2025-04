Jeszcze w wakacje pojedziemy nad morze nowym odcinkiem S7

Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych tego typu tras w naszym kraju. Budowa ciągnącej się od Rabki-Zdroju, poprzez Kraków, Kielce, Radom, Warszawę, aż do Gdańska trasy powoli zmierza ku końcowi. Aktualnie drogowcy skupiają się na położonym na północ od stolicy 35-kilometrowym odcinku między Płońskiem a Czosnowem. Niestety podczas realizacji inwestycji doszło do opóźnień.

Droga ekspresowa S7 Płońsk-Czosnów z opóźnieniem. Pierwsze odcinki dopiero w sierpniu

Fragment trasy S7 został podzielony na trzy mniejsze odcinki - Płońsk Południe-Załuski (12,9 km), Załuski-Modlin (12 km) i Modlin-Czosnów (9,7 km). W praktyce inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej nr 7 w pełnoprawną ekspresówkę z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Zgodnie z umową nową trasą mieliśmy pojechać jeszcze w maju tego roku. Okazało się jednak, że wykonawca nie zdąży wykonać całości przewidzianych robót, przez co o wakacyjnych wojażach po tej "esce" możemy raczej zapomnieć. GDDKiA podpisała już aneksy, które wydłużyły czas ukończenia trasy do sierpnia.

Roboty drogowe na drodze ekspresowej S7 Modlin-Czosnów. Fot. GDDKiA

Prace najszybciej postępują na ostatnim z wymienionych odcinków, a więc Modlin–Czosnów. Na ten moment zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych przekroczyło 80 proc. Co więcej, wykonawca wykorzystał już 99 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej (dla przypomnienia - wartą 598,8 mln zł umowę podpisano jeszcze w maju 2020 roku). Warto zaznaczyć, że w procedowaniu są wnioski dotyczące przyznania dodatkowych środków na realizację zadań. Zgodnie z nowym terminem, fragment wraz z odcinkiem Załuski-Modlin zostaną oddane do użytku w drugiej połowie sierpnia.

Droga ekspresowa S7. Kolejne odcinki w przygotowaniu

Warto zaznaczyć, że poza opisywanymi fragmentami, drogowcy prowadzą także prace przygotowawcze do modernizacji trasy na odcinku Czosnów–Kiełpin. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, kierowcy powinni móc z niego korzystać w maju 2027 roku. Ponadto GDDKiA zamierza wybudować 13-kilometrowy odcinek łączący węzeł Kiełpin z Trasą Armii Krajowej w Warszawie. Ze względu na złożoność inwestycji, obejmującej m.in. dwa tunele pod stolicą, jego otwarcie przewidziano na 2032 rok.