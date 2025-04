Dofinansowania dla kobiet do nocnych przejazdów taxi. Pojawiły się oburzone głosy

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzonych jest szereg działań zarówno na terenie Polski, jak i wielu innych państw. Tym razem głośno słychać o pomyśle, na który zdecydowała się Kolonia oraz Monachium. Władze tych niemieckich miast postanowiły wprowadzić program skupiający się głównie na poprawie bezpieczeństwa kobiet, zwłaszcza tych, które muszą się przemieszczać w godzinach nocnych.

Ponad 60 proc. kobiet obawia się samotnego powrotu do domu po godzinie 22

Nie od dziś wiadomo, że samotne kobiety wracające do domu po godzinie 22 nierzadko drżą o swoje bezpieczeństwo. Nie w każdym mieście i nie w każdej dzielnicy taki powrót jest ryzykowny, ale niestety odsetek napadów, pobić i zaczepek ze strony różnych osób jest wciąż wysoki - wystarczy na bieżąco oglądać wiadomości lub zajrzeć na media społecznościowe, by się o tym przekonać.

Uruchomiono program w dwóch pierwszych niemieckich miastach

Niemieckie władze wyżej wspomnianych miast postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i zaproponować kobietom, by te wracając w późniejszych godzinach korzystały z taksówek - program przewidujący 10 euro dopłaty do kosztu nocnego kursu taksówki ma w tym pomóc i zwiększyć bezpieczeństwo.

Okazuje się, że program przyjął się z dość nieoczekiwanym i pozytywnym przyjęciem. Świadczyć ma o tym chociażby liczba korzystających z voucherów - wzrosła ona o 600 proc. Zaskoczone takimi liczbami są władze Monachium, które przyznały, że nie spodziewały się takiej popularności. Wobec tego pojawił się spory problem. Na cały rok, na tę inicjatywę przeznaczono 230 tys. euro - kwota ta uległa już wyczerpaniu, a dopiero co rozpoczął się kwiecień. Pojawiły się głosy oburzenia i krytyki, że przeznaczona kwota jest zdecydowanie za niska biorąc pod uwagę cały rok, podobnie jak sama kwota dofinansowania do przejazdu taksówkami. Czy będą wprowadzone poprawki do programu, wkrótce prawdopodobnie się okaże.