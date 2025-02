Nowa-stara droga na Pomorzu. Będzie szybkim łącznikiem dwóch miast

GDDKiA ogłosiła przetarg na przebudowę ponad 15-kilometrowego odcinka DK22. W ramach zlecenia wykonawca opracuje dokumentację projektową i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na co w sumie będzie miał 17 miesięcy. Kolejne 22 miesiące pochłonie sama budowa (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca).

Droga krajowa DK22. Trasa zyska nowe oblicze

Jak informują drogowcy, obecna DK22 nie spełnia standardu drogi klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) - nawierzchnia nie zapewnia właściwej nośności i jest wyeksploatowana, a jej szerokość to w większości 6 metrów. Dzięki przebudowie trasy, która podzielona zostanie na dwa odcinki - pierwszy od końca obwodnicy Człopy do początku obwodnicy Rusinowa, a drugi od końca obwodnicy Rusinowa do początku obwodnicy Wałcza - powstanie nowa konstrukcja nawierzchni odpowiadająca współczesnym parametrom (nośność 11,5 ton/oś), a jezdnia na całej długości będzie miała szerokość 7 metrów (dwa pasy ruchu po 3,5 metra).

Fot. GDDKiA.

Co więcej, wzdłuż trasy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a skrzyżowania zostaną przebudowane – łącznie powstaną cztery skrzyżowania skanalizowane (zawierające co najmniej na jednym wlocie wyspę dzielącą lub środkowy pas dzielący) i jedno rondo. Przebieg drogi w rejonie miejscowości Prusinówko zostanie skorygowany, dzięki czemu DK22 ominie tę lokację od zachodu. Inwestycja będzie realizowana w formule "Projektuj i buduj". Oddanie trasy do ruchu planowane jest na 2029 rok.

Drogowcy planują przebudowę całej DK22 na Pomorzu Zachodnim

Rozbudowa DK22 na odcinku Człopa - Wałcz to tylko jedna z kilku inwestycji realizowanych i planowanych na zachodniopomorskim odcinku trasy. W fazie realizacji są już obwodnice Szwecji, Rusinowa i Wałcza oraz rozbudowa drogi na odcinku Ostrowiec - Szwecja.

Jak dodają przedstawiciele GDDKiA, dla obwodnicy Szwecji trwa uzyskiwanie decyzji ZRID i w trzecim kwartale tego roku powinny ruszyć pierwsze prace. Z kolei dla obwodnic Wałcza i Rusinowa wykonawcy przygotowują jeszcze projekty budowlane. "W II kwartale tego roku powinny zostać złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID. Roboty przy rozbudowie na odcinku Ostrowiec - Szwecja powinny ruszyć wiosną tego roku. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka granica województwa - Człopa. Natomiast dla obwodnicy Człopy, po decyzji sądu, będzie wymagane ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej" - dodają drogowcy.