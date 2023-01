Tym kamperem pojedzie się wszędzie. Jazda w terenie to kaszka z mleczkiem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kampery stały się dosyć popularnym środkiem transportu podczas wakacji w ostatnich latach. Niektórzy nawet decydują się na długie wędrówki tego typu pojazdami rezygnując z normalnych domów i mieszkań.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Wszyscy ci, którzy uważają, że jazda po zwykłych drogach jest nudna i chcą gdzieś indziej się przespać czy nawet przez jakiś czas zamieszkać powinni pochylić się nad kamperem od EarthCruiser. Firma została założona w 2009 roku przez Lance'a i Michelle - australijskie małżeństwo, których wspólna pasja do przygód doprowadziła do tego, co znamy teraz jako EarthCruiser (lub w skrócie EC).

Obecnie działająca w Bend w stanie Oregon firma EC oferuje różnorodną gamę produktów, która zaspokaja różne potrzeby i budżety, ale tutaj jest mowa o modelu FX. W galerii widoczny jest egzemplarz z 2021 r., który jest zbudowany na podwoziu Mitsubishi Fuso Canter z 2017 roku. Niedługo trafi na aukcję na Bring A Trailer, a przebieg jaki prezentuje to 10.500 km.

Moc pochodzi z trzylitrowego, czterocylindrowego turbodiesla o nazwie kodowej 4P10-T5. Silnik generuje 161 KM mocy i moment obrotowy wynoszący 400 Nm. Wszystko przekazywane jest na cztery koła za pośrednictwem sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów i dwuzakresowej skrzyni rozdzielczej. Zawieszenie składa się z resorów piórowych i sztywnych osi. Auto porusza się na 16-calowych stalowych obręczach wyposażonych w hamulce bębnowe.

Z przodu można znaleźć bagażnik montowany na kabinie, orurowanie i więcej dodatkowych diod LED. 750-watowy, trzypanelowy układ słoneczny znajduje się na szczycie konstrukcji z włókna szklanego, a z tyłu, po prawej stronie widać markizę.

FX jest wyposażony w schowki na bokach, gdzie zauważyć można również przyłącza do usuwania odpadów, elektryczności i świeżej wody. Przednie i tylne wyciągarki Warn są obecne na wypadek, gdyby sytuacja stała się problematyczna, a towarzyszy im zapasowa opona 315/75 Toyo Open Country.

Ciężarówka wojskowa na "emeryturze" to świetna podstawa do budowy kampera!

W kabinie znajdują się podgrzewane fotele obite tkaniną i szarym winylem, a także sejf montowany w konsoli środkowej, GPS firmy Garmin i system audio Alpine z ekranem dotykowym. Ponadto trzeci wyświetlacz zamontowany wysoko wyświetla obraz z przedniej i tylnej kamery.

Z tyłu EC zainstalowało Webasto i klimatyzator Arctic Breeze DC, a także wentylatory montowane na suficie. Szerokie okna wpuszczają do środka mnóstwo światła, a kilka jednostek oświetleniowych LED jest przygotowanych do wprowadzenia światła po zachodzie słońca.

Przedsionek pełni również funkcję łazienki, w której znajduje się wysuwana kasetowa toaleta Thetford, mała umywalka i prysznic. W części jadalnej znajduje się centralnie zamontowany stół i dwie kanapy. Całą tę konfigurację można przekształcić w drugie miejsce do spania.

Aneks kuchenny wyposażony jest w blaty, dwukomorowy zlew, lodówkę, mikrofalówkę i płytę indukcyjną. Oczywiście są szuflady i kilka gniazdek.

Aukcja trwa do 7 lutego. Obecnie jest 120.000 dolarów, ale nowy egzemplarz kosztuje 600.000 dolarów. Zapewne jeszcze zostanie podbita.