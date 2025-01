Nie jest z nami tak źle. Nowa fabryka za 180 mln ruszy w Brzegu w tym roku

Polska umacnia swoją pozycję na mapie światowej elektromobilności. Posco International, południowokoreańska firma z branży przemysłowej, rozpoczęła budowę swojej pierwszej europejskiej fabryki w Brzegu, w województwie opolskim. To tutaj, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park", powstanie zakład produkcyjny o powierzchni 21 tysięcy metrów kwadratowych, dedykowany produkcji rdzeni do silników elektrycznych. Kluczowym odbiorcą produkowanych komponentów będzie Hyundai Motor Group, jeden z globalnych liderów w dziedzinie elektromobilności.

Ogromna inwestycja i strategiczna lokalizacja. Trzeba się cieszyć

Koszt inwestycji szacowany jest na 42,3 mln euro (ok. 180 mln zł). Zakład powstaje na działce o powierzchni 10 hektarów i ma rozpocząć produkcję w drugiej połowie 2025 roku. Posco planuje zainstalować w fabryce osiem pras produkcyjnych, które będą w stanie rocznie wyprodukować ponad 1,2 miliona zestawów rdzeni do silników elektrycznych do 2030 roku.

Brzeg nie został wybrany przypadkowo. Lokalizacja w Polsce, kraju będącym liderem w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych, umożliwia firmie Posco dostęp do rozwiniętej infrastruktury oraz potencjału logistycznego na rynku europejskim. Dzięki temu Posco może dostarczać swoje produkty zarówno do Hyundaia, jak i innych producentów samochodów elektrycznych w Europie.

Nowy polski inwestor chce produkować ponad 4 mln silników rocznie

Decyzja Posco o inwestycji w Polsce wynika z globalnych planów firmy, która zamierza do 2025 roku osiągnąć produkcję na poziomie 4,3 miliona rdzeni rocznie, a do 2030 roku zwiększyć ten wynik do 7 milionów sztuk. Fabryka w Brzegu będzie odgrywać kluczową rolę w realizacji tych ambitnych założeń.

- To znaczące, że zabezpieczyliśmy bazę produkcyjną w Europie, w czołówce ekologicznego przemysłu samochodowego, po Azji i Ameryce Północnej - powiedział Na Jeong Su, prezes zarządu POSCO International Poland JS.

Współpraca polsko-koreańska ma dobre perspektywy

Posco International, będące częścią konglomeratu POSCO Group, rozwija technologie, które cieszą się uznaniem wśród największych producentów pojazdów elektrycznych na świecie. Produkowane w Brzegu rdzenie do silników trakcyjnych są jednym z kluczowych elementów napędzających elektryczne auta. Firma odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania zrównoważone i ekologiczne w przemyśle motoryzacyjnym, jednocześnie wspierając rozwój polskiego sektora elektromobilności.

Polska jako lider europejskiej transformacji w branży motoryzacyjnej

Decyzja o ulokowaniu fabryki w Polsce wpisuje się w szerszy trend rozwoju sektora elektromobilności w kraju. Polska już dziś jest liderem w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych pod względem zdolności produkcyjnych. Obok rozwijającego się sektora recyklingu akumulatorów, budowa zakładu Posco w Brzegu wzmacnia pozycję kraju jako jednego z kluczowych graczy w globalnym łańcuchu dostaw dla przemysłu elektromobilności.

Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, sektor ten może w 2030 roku odpowiadać za 5 proc. PKB kraju. Produkcja rdzeni do silników elektrycznych stanowi kolejny krok w kierunku transformacji gospodarczej i zwiększenia udziału Polski w globalnym rynku zielonych technologii.

Fabryka w Brzegu to nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls do rozwoju technologicznego. Wraz z inwestycją Posco Polska zyskuje dostęp do najnowocześniejszych technologii w dziedzinie elektromobilności. To także szansa na przyciągnięcie kolejnych inwestorów i dalsze umacnianie pozycji Polski jako lidera zielonej transformacji w Europie.