Oślepiające słońce podczas jazdy? Wiemy, jak sobie z nim poradzić i zachować bezpieczeństwo

Niebezpieczne światło słoneczne pojawia się, gdy słońce znajduje się bezpośrednio w polu widzenia i powoduje silny odblask, który utrudnia kierowcom widoczność. Tego rodzaju światło sprawia, że trudno dostrzec drogę przed sobą, w tym inne pojazdy, rowerzystów, pieszych czy zagrożenia. Jazda w jasnym i ostrym słońcu może być szczególnie trudna i niewygodna. Doświadczanie oślepienia za kierownicą może być bardzo stresujące, jednak istnieją sposoby na poprawę warunków i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa.

Wiedza o tym, kiedy może wystąpić oślepienie słońcem

Pierwszym krokiem do bezpiecznej jazdy w słońcu jest zapoznanie się z porami dnia, w których oślepiające światło słoneczne jest najbardziej prawdopodobne. Zazwyczaj występuje o wschodzie i zachodzie słońca. W tych porach słońce znajduje się pod niższym kątem na niebie i istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że będzie świecić bezpośrednio w oczy i powodować oślepienie. Jeśli to możliwe, unikaj jazdy tuż po wschodzie lub tuż przed zachodem słońca. Jeśli musisz prowadzić samochód w tych godzinach, możesz podjąć inne kroki w celu zminimalizowania negatywnego wpływu słońca.

Słońce Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl

Utrzymuj przednią szybę w czystości

Wszelkiego rodzaju zamglenia, smugi, kurz lub brud gromadzący się na przedniej szybie zmaksymalizują efekt oślepiającego słońca. Jeśli wiesz, że będziesz jeździć wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, w twoim najlepszym interesie jest poświęcenie kilku dodatkowych minut na dokładne wyczyszczenie przedniej szyby.

Fot. Marek Księżarek/Wroclaw.pl

Wymień swoje stare osłony na bezpieczniejsze i bardziej skuteczne

Nowsze osłony zostały zaprojektowane tak, aby blokować promienie słoneczne bez ograniczania pola widzenia. Zmniejszają one również ilość światła wpadającego do obszaru widzenia. Pomaga to oczom lepiej dostosować się do jazdy w miejscach zacienionych. Przy odrobinie szczęścia możesz być w stanie wyregulować osłonę tak, aby blokowała światło słoneczne z przedniej szyby, a także z prawej i lewej szyby bocznej. Jeśli masz z tyłu dzieci lub innych pasażerów możesz zainwestować w dodatkowe osłony przeciwsłoneczne w postaci nakładek na szyby.