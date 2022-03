DNA Audi - czemu ich auta jeżdżą tak, a nie inaczej?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Według członków Audi, każdy kto prowadzi auto spod znaku pierścieni, nie może mieć wątpliwości, że to właśnie ich pojazd. Według koncernu przy tworzeniu modeli przyświecają następujące kryteria: równowaga, solidność, kontrola, połączenie, precyzja i brak wysiłku.

Zobacz wideo "3 tysiące kilometrów elektrykiem do raju elektryków". Podróż Audi Q4 Sportback e-tron z Warszawy do Norwegii

Według Olivera Hoffmanna, członka zarządu AUDI AG ds. rozwoju technicznego:

Każdy, kto jeździ Audi, musi czuć, że to Audi – odpowiadają za to jednoznaczne, spójne i charakterystyczne właściwości jezdne naszych samochodów. Klient powinien móc doświadczyć wrażeń z jazdy Audi w niepowtarzalny sposób.

Aby to wszystko połączyć, model już na etapie koncepcji musi odpowiadać wewnętrznym standardom marki, tak aby w wersji produkcyjnej klient nie miał wątpliwości z czym ma do czynienia.

Ważną częścią, która ma nadać ostateczny szlif, to jazdy testowe. A jazdy w siarczystych mrozach północnej Szwecji określają właściwości jezdne modeli. Konstruktorzy sprawdzają i usprawniają w ten sposób wcześniej zakładane kryteria. Dostrajają systemy w tym ABS czy hamowanie na lodzie, a także inne systemy. Rezultatem prac związanych z dostrajaniem jest ocena zachowania pojazdu podczas jazdy, którą konstruktorzy dokumentują w formie diagramu sieciowego – schematu stosowanego w odniesieniu do wszystkich modeli Audi.

Ważnym elementem jest też dostrojenie napędu quattro, który wyróżnia markę na tle konkurencji.

Audi definiuje kontrolowane zachowania pojazdu podczas jazdy przez pryzmat precyzyjnego i przewidywalnego zachowania w zakrętach. Aby uzyskać pożądane właściwości jezdne, konstruktorzy podczas jazd testowych na śniegu i lodzie stosują ustaloną filozofię dostrajania. Na przykład pojazd przy wejściu w zakręt powinien spontanicznie podążać za ruchem kierownicy. Do wiążących kryteriów należy również łatwość prowadzenia w szczycie zakrętu i niewielki wysiłek korekcyjny na wyjściu z zakrętu.

Zatankujesz olej roślinny do Audi z silnikiem V6 TDI

To co jeszcze jest ważne dla Audi, to aby każdy z systemów nie dominował nad pozostałymi. Mają naturalnie uzupełniać się. Celem ma być też, aby kierowca nie odczuł sztuczności w prowadzeniu, przy jednoczesnym ułatwieniu prowadzenia.

Wszystkie układy pojazdu pracujące w danej chwili muszą, niezależnie od rodzaju nawierzchni, po której jedzie auto, niezawodnie i pewnie reagować na warunki jazdy. Kierowca nie może czuć drgań na kierownicy, ma wiedzieć, że panuje nad pojazdem.

Audi chce by ich klienci otrzymali niemal perfekcyjne pojazdy, które będą współgrały z nimi. Testy w niskich temperaturach mają wyciągnąć wszelkie niedoskonałości jakie należy poprawić. Kontrola układu kierowniczego, brak drgań na konstrukcji nadwozia, moment obrotowy dostępny w każdej sytuacji, a także przyczepność to elementy, które mają wyróżniać Audi na tle konkurencji.