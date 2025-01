Polska produkcja, włoski styl. Fabryka w Tychach świętuje trzynastomilionowe auto

Kilka dni temu zakład w Tychach naprawdę miał co świętować. Z linii produkcyjnej zjechał trzynastomilionowy egzemplarz, co jest doprawdy wyjątkowym osiągnięciem. Ten wyjątkowy i ważny moment "stanowi wyjątkową sygnaturę w działalności tyskiej fabryki, która dopisuje kolejne rozdziały do historii rozpoczętej przez spółkę FSM i kontynuowanej przez Fiat Auto Poland, a następnie FCA Poland" - czytamy w komunikacie prasowym zakładu samochodów Stellantis w Tychach.

REKLAMA

Co 50 sekund z taśm produkcyjnych zjeżdża jeden pojazd

Samochód, któremu przypadło zaszczytne miano bycia trzynastomilionowym egzemplarzem, to nic innego jak Fiat 600 Hybrid w kolorze pomarańczowym. Produkowany jest w towarzystwie Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger i Abrath 600e. Ten wyjątkowy model posiada 18-calowe koła, prawie 4,2-metrowe i 5-drzwiowe nadwozie 600-ki stylistycznie czerpie z Fiata 500e. Do tego całkiem płaski przód, spore logo i charakterystyczne światła LED, które szczególnie uwielbiają włosi.

Trzynastomilionowy samochód, wyprodukowany w naszym zakładzie, to świadectwo profesjonalizmu Zespołu, którym mam przywilej kierować, i jego pasji do motoryzacji przekazywanej sobie przez kolejne pokolenia. Każda z produkowanych obecnie przez nas marek – Jeep, Alfa Romeo i Fiat zapisała ważną kartę w historii motoryzacji. Natomiast to, co czyni ten produkcyjny Jubileusz niezwykłym w szczególny sposób, to wyjątkowe miejsce jakie Fiat ma we wspomnieniach bardzo wielu polskich rodzin.

– powiedział Tomasz Gębka, dyrektor zakładu samochodów Stellantis w Tychach.

Co wyróżnia kultowy model Fiata 600 Hybrid?

Nie tylko unikalny styl, model wyróżnia się również najnowszej generacji silnikiem hybrydowym 1.2T o mocy 136 KM, przestrzenią, zaawansowanymi rozwiązaniami wspomagającymi jazdę oraz poprawiającymi komfort kierowcy. "Model ten łączy zelektryfikowaną technologię w duchu zrównoważonej mobilności przyszłości z praktycznością, przemyślanymi rozwiązaniami i radością użytkowania, czyli wartościami, które od zawsze były priorytetem dla marki Fiat".

Bagażnik o pojemności 360 litrów, między przednimi fotelami jest konsola z trzema schowkami, ładowarką indukcyjną i portami USB. W wersji standardowej możemy się także spodziewać m.in. systemu multimedialnego z ekranem dotykowym 10,25 cali kompatybilnego bezprzewodowo z aplikacjami Android Auto i Apple Car Play, tylnych czujników parkowania, klimatyzacji manualnej oraz kierownicy pokrytej skórą ekologiczną.