mObywatel uprości życie kierowców. Nowa funkcjonalność na horyzoncie

Od 6 listopada do 31 grudnia 2024 roku użytkownicy mObywatela mieli okazję zagłosować na nowe pomysły, które mogłyby zostać wdrożone do aplikacji. Wystarczyło zalogować się, uruchomić funkcję "Zagłosuj na pomysł" i wybrać swoje ulubione propozycje. Każda osoba mogła oddać jeden głos na dowolną liczbę pomysłów.

Łącznie w głosowaniu oddano aż 372 255 głosów. W kategorii „usługi" zgłoszenie zbycia pojazdu znalazło się na drugim miejscu, zdobywając 37 201 głosów. Popularność tego pomysłu pokazuje, jak istotne dla kierowców jest upraszczanie formalności związanych z posiadaniem pojazdu.

Co oznacza funkcja wyrejestrowania auta?

Nowa funkcjonalność pozwoli użytkownikom zgłaszać zbycie pojazdu lub wyrejestrować auto bez konieczności wizyty w urzędzie lub logowania się na serwis gov.pl, gdzie potrzebny jest aktywny profil zaufany lub e-dowód. Sporo wskazuje na to, że już niedługo będzie można zgłosić zbycie pojazdu (na które jest 30 dni) w kilku kliknięciach na ekranie smartfona.

Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji wdrożenie tej funkcji wymaga jednak wielu przygotowań. Aplikacja mObywatel korzysta z danych pochodzących z różnych rejestrów i baz, takich jak Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Wdrożenie nowej funkcjonalności wymaga współpracy z odpowiednimi instytucjami oraz dostosowania przepisów prawnych, aby nowa usługa była zgodna z obowiązującym prawem.

Zwycięskie pomysły i przyszłość aplikacji

W ramach głosowania użytkownicy wskazali również inne istotne funkcje. W kategorii „dokumenty" najwięcej głosów zdobyły legitymacja posiadacza broni (56 974 głosy) oraz legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (45 812 głosów). Te propozycje również trafiły na listę priorytetów.

Ministerstwo zapowiada, że pomysły, które zdobyły największe uznanie, już teraz są przedmiotem analiz i rozmów z odpowiednimi resortami. Proces wdrażania nie ogranicza się jednak tylko do technologii – kluczowe są także zmiany legislacyjne, które umożliwią pełne uznawanie nowych funkcji aplikacji.

Nowe pomysły od użytkowników

Podczas głosowania użytkownicy zgłosili także ponad 13 tys. nowych propozycji. Wśród nich znalazły się takie pomysły jak cyfrowe wersje kart wędkarskich, legitymacji nauczycielskich czy pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Co dalej z mObywatelem?

Dzięki zaangażowaniu użytkowników aplikacja mObywatel stale się rozwija, stając się nieocenionym narzędziem w codziennym życiu Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje, że będzie dążyć do realizacji zwycięskich pomysłów, w tym funkcji zgłoszenia zbycia pojazdu, która może stać się kolejnym krokiem w cyfryzacji administracji publicznej. Czy wyrejestrowanie auta rzeczywiście znajdzie się w mObywatelu? Wszystko wskazuje na to, że jest to tylko kwestia czasu.