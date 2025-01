Ruszyła budowa ważnej ekspresówki na północy kraju. Praca wre

Droga ekspresowa S10 będzie jedną z kluczowych tras w regionie. 50-kilometrowa droga pozwoli kierowcom na szybkie i wygodne kursowanie pomiędzy stolicami województwa kujawsko-pomorskiego — Toruniem i Bydgoszczą. Pierwszym z realizowanych odcinków jest fragment pomiędzy węzłami Bydgoszcz Południe i Bydgoszcz Park Przemysłowy. Faktyczna realizacja rozpoczęła się praktycznie w połowie listopada, kiedy to plac budowy został przekazany wykonawcy, firmie Intercor. Widać już pierwsze efekty.

Droga ekspresowa S10 Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Park Przemysłowy. Maszyny ruszyły

Niemal 9-kilometrowy fragment ekspresówki powstaje wraz z drogą krajową nr 25 o długości 5,4 km. W pierwszej kolejności przystąpiono do wycinki drzew, zaczęto usuwać zalegające w pasie drogowym karpiny (pnie i korzenie), a także wykonano niezbędne rozpoznanie saperskie. Na miejscu działają też geodeci. Również na budowie DK25 widać postępy. Rozbierane są już pierwsze zabudowania, które stoją na przebiegu mającej powstać trasy.

Fot. GDDKiA

Jak informują przedstawiciele GDDKiA, wdrażane są też zapowiadane zmiany w zakresie bezpieczeństwa ruchu na obecnej DK10, która biegnie równolegle do budowanej S10. "W Przyłubiu zmieniła się już stała organizacja ruchu. Niedługo w kluczowych miejscach wjazdu na DK10 pojawią się dodatkowe tablice ostrzegawcze, podobne do tablic "STOP - Zły kierunek". Będą one miały za zadanie dodatkowo przestrzec kierowców przed nieostrożnymi zachowaniami na tym odcinku drogi krajowej" - Informują drogowcy.

Droga ekspresowa S10 Bydgoszcz - Toruń. Kiedy zostanie ukończona?

Budowa całej drogi ekspresowej S10 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe pochłonie łącznie ponad 1,4 mld zł. W ramach inwestycji powstanie pięć nowych węzłów na S10, dwa na DK25, a trzy funkcjonujące już na S10 zostaną rozbudowane. Dodatkowo powstaną dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (w Emilianowie i Cierpicach), Obwód Utrzymania Drogi (Makowiska), a także m.in. liczne przejścia dla zwierząt.

Fot. GDDKiA

Drogowcy czekają aktualnie na zezwolenia na realizację dla trzech pozostałych odcinków, a więc Bydgoszcz Park Przemysłowy - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód, oraz Toruń Zachód - Toruń Południe. W przypadku dwóch pierwszych wnioski o wydanie zezwoleń zostały złożone jeszcze w 2023 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze fragmenty trasy zostaną oddane do użytku jeszcze przed końcem 2026 r. Cała ekspresówka ma być gotowa rok później.