Czy będzie nowa Mazda 3 MPS? Japońska marka rozwiała wszelkie wątpliwości

Mazda 3 MPS, czyli Mazda Performance Series to samochód obok, którego nie sposób przejść obojętnie. Uwagę przyciągał nie tyle jego sportowy wygląd co możliwości, bowiem Mazda 3 MPS wyposażona była w 2,3 litrowy silnik turbo o mocy 260 KM przyspieszała od 0 do 100 km/h już w 6,1 sekundy. Czy najnowsza Mazda 3 również otrzyma wersję MPS.

