Znaki z procentami wymagają specjalnych umiejętności i mocnych silników. Jak je czytać?

Tabliczka t-9 występuje głównie przy górskich drogach, ale można ją spotkać również w innych zakątkach Polskich. Zawsze obowiązkowo i bez wyjątku towarzyszy jej znak A-22 lub A-23, oznaczające niebezpieczny zjazd lub stromy podjazd. Tabliczka t-9 to oznaczenie procentowe, jednak bez towarzyszących jej znaków niewiele by mówiła kierowcy.

O czym informują kierowców znaki A-22 i A-23?

Postawienie takiej tabliczki przy drodze jest dla kierowców niezwykle istotne, ponieważ informuje ich jaka droga znajduje się przed nimi oraz, że wymaga odpowiedniej techniki i umiejętności prowadzenia pojazdu. Jeśli znak poinformuje nas o stromym podjeździe, wówczas powinniśmy odpowiednio wcześniej zmienić bieg na niższy i delikatnie wcisnąć w pedał gazu - to ułatwi nam wjechanie na drogę pod górę. Jeśli czeka nas niebezpieczny zjazd znacznie lepszym rozwiązaniem jest hamowanie silnikiem zamiast hamulcami, gdyż zmniejsza to ryzyko poślizgu, a także odciąża układ hamulcowy.

Powyższe znaki pojawiają się przede wszystkim w górach, gdy nachylenie jezdni przekracza 8 proc. lub w innych częściach kraju, gdy zostanie przekroczony próg nachylenia 6 proc. Przepisy wymagają, by na tabliczkach zostały umieszczone informacje z dokładnością co do 1 proc.

Ciekawostki dotyczące nachylenia jezdni w Polsce. Przełęcz Karkonoska jest wyzwaniem

Wielu kierowców zachodzi w głowę czy nachylenie 100 proc. oznacza pionową ścianę. Otóż spieszymy z wyjaśnieniami - nachylenie 100 proc. to droga pod kątem 45 stopni, bo tyle wychodzi, gdy na każdy metr poziomej drogi przypada metr różnicy wysokości. Jednym z większych polskich wyzwań jest Przełęcz Karkonoska, gdzie nachylenie wynosi 27 proc. Droga jest sporym wyzwaniem zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców i wymaga szczególnych umiejętności dostosowanych do pory roku oraz warunków pogodowych.