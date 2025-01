Rusza budowa nowej trasy na Śląsku. Ułatwi dojazd do drogowego kręgosłupa województwa

Obwodnica Pradeł. Kolejna część nowej DK78

To już druga z pięciu obwodnic, jakie powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) w województwie śląskim. Nowa trasa poprowadzona nowym śladem będzie miała 2,3 km długości i będzie przedłużeniem obwodnicy Kroczyc, łącząc się z dalszym przebiegiem DK78. Będzie to jednojezdniowa droga wyposażona w dwa pasy ruchu.

Co więcej, przebudowany zostanie istniejący odcinek DK78 na długości ponad 1,2 km, zbudowane zostaną także jezdnie dla obsługi przyległego terenu oraz dwa ronda. W ramach inwestycji powstanie też wiadukt nad drogą wojewódzką nr 794, most nad rzeką Krztynia i biegnącym wzdłuż niej szlakiem migracji zwierząt, a także przejście dla nich nad DK78. Zrealizowane zostaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, czy też zatoki do kontroli pojazdów.

Obwodnica Pradeł. Kiedy pojedziemy nową drogą?

Jak tłumaczą drogowcy, nowa trasa jest kolejnym elementem poprowadzonej nowym śladem 50-kilometrowej DK78 między między Siewierzem a Szczekocinami. "W ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) budujemy obwodnicę Poręby i Zawiercia o długości 24,3 km. Jej przedłużenie o kolejne ponad 9 km powstaje w ramach PB100. To obwodnica Kroczyc [...]. Te inwestycje utworzą nowy przebieg DK78, który pomoże ominąć zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz komfortu życia przy istniejącej drodze" - informują przedstawiciele GDDKiA.

Droga krajowa nr 78 Fot. GDDKiA

Obwodnice wpłyną także na zwiększenie przepustowości połączeń z A1, DK11 i w przyszłości S11. Łatwy dostęp do głównego kręgosłupa komunikacyjnego województwa zwiększy także atrakcyjność inwestycyjną dla okolicznych obszarów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu najbliższych 18 miesięcy (bez okresów zimowych). Przy sprawnej realizacji nową trasą powinniśmy pojechać w pierwszym kwartale 2027 roku.