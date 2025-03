Najdłuższy korek na świecie trwał aż 12 dni. Sięgał więcej kilometrów niż niejedna droga

Korki mogą zmienić krótki dojazd do pracy w stresującą mękę, marnując czas i testując cierpliwość. Ciągłe zatrzymywanie się i ruszanie, trąbienie i niekończące się opóźnienia sprawiają, że jest to frustrujące doświadczenie dla wszystkich na drodze. Czy możesz sobie wyobrazić utknięcie w korku na 12 dni? Ten straszny incydent miał miejsce w Chinach w 2010 roku.

Dlaczego korek w Chinach trwał tak długo?

Najdłuższy korek na świecie miał miejsce w Pekinie, w Chinach, na drodze ekspresowej Pekin-Tybet (China National Highway 110) 14 sierpnia 2010 roku. Korek rozciągał się na około 100 kilometrów i trwał przez 12 dni, co czyni go najdłuższym korkiem w historii. Korek spowodowany był głównie przez dużą liczbę ciężarówek przewożących węgiel i materiały budowlane z Mongolii do Pekinu. Droga ekspresowa była w tym czasie w budowie, a z powodu trwających prac ruch został ograniczony do jednego pasa, powodując poważne utrudnienia.

Ciężarówki stworzyły barierę, której nie mogły ominąć inne samochody. Kierowcy byli wściekli

W miarę upływu czasu, unieruchomione pojazdy stały się przeszkodą nie do pokonania, zatrzymując tysiące kierowców i pasażerów. Bez wyraźnego rozwiązania w zasięgu wzroku, ci, którzy utknęli w korku, byli zmuszeni spać w swoich pojazdach, znosić długie dystanse bez jedzenia i po prostu czekać na koniec swojej męki. To, co zaczęło się jako niedogodność, zamieniło się w codzienną walkę o przetrwanie.

Władze walczyły z korkiem aż 12 dni. Ten incydent przeszedł do historii

W odpowiedzi na ten niespotykany dotąd zator, władze szybko podjęły działania mające na celu wstrzymanie ruchu na alternatywnych trasach. Pierwszym priorytetem było usunięcie unieruchomionych ciężarówek, co powoli pozwoliło na wznowienie ruchu. Jednak sama skala sytuacji sprawiła, że odblokowanie drogi ekspresowej było trudnym zadaniem, wymagającym skoordynowanych wysiłków z wielu sektorów. Po 12 dniach najdłuższy korek na świecie został ostatecznie usunięty 26 sierpnia 2010 roku.