Jeździsz rowerem czy samochodem po Warszawie? Odczujesz nowe przepisy o zielonym standardzie w stolicy

Program "Warszawski Standard Zielonego Budynku" wchodzi w życie. W drodze zarządzenia Prezydenta Rafała Trzaskowskiego wprowadzono zbiór wytycznych, które opracowano dla budynków miejskich. Pomysłodawcy zapowiadają obiekty bardziej przyjazne dla środowiska i tańsze w utrzymaniu. Dla budowniczych oznacza to, że już na etapie projektowania powinny uwzględnić wszystkie wytyczne, jakie przewidziano dla tzw. zielonego budownictwa.

Zielony standard oznacza także ciekawe perspektywy dla kierowców, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej czy osób korzystających z pojazdów w ramach carsharingu. Na liście wytycznych uwzględniono bowiem pomysły w ramach tzw. zrównoważonej mobilności. Co to oznacza? Przede wszystkim ułatwienia dla tych, którzy chętnie korzystają z samochodów elektrycznych.

Elektrykiem łatwiej

Łatwiej będzie o naładowanie samochodu w nowych miejskich obiektach. Wymagane minimum to co najmniej jeden punkt ładowania na każde pięć miejsc parkingowych dla samochodów (budynki niemieszkalne o innej funkcji niż biurowa) oraz ładowarka na dwa miejsca w przypadku budynków biurowych. A to nie wszystko. Obowiązkowe będzie okablowanie wyprowadzone do każdego miejsca parkingowego (lub infrastruktura kanałowa dla przyszłej instalacji), by w przyszłości łatwiej dodawać kolejne punkty ładowania nie tylko dla samochodów, ale i rowerów z elektrycznym wspomaganiem.

Nie zapomniano o rowerzystach. Stąd w budynkach mieszkalnych należy oczekiwać dwóch miejsc dla rowerów na każdy lokal mieszkalny, z których co najmniej jedno powinno być przygotowane na rowery cargo. W pozostałych obiektach wspomina się o liczbie miejsc stanowiących min. 15 proc. całkowitej liczby użytkowników budynku. Do tego jeszcze szatnie z szafkami na ubrania, natryski lub stacja obsługi rowerów.

Carsharing mile widziany. Pobliskie przystanki także

O miejsce do parkowania nie będą się musieli martwić miłośnicy pojazdów dostępnych w ramach carsharingu. Wedle nowych przepisów obowiązkowe będzie przynajmniej jedno miejsce parkingowe na samochód z wypożyczalni. To wszystko? Nie.

Jeśli w projekcie obiektu przewidziano parkingi naziemne, to wówczas wykonawca powinien zadbać o zadaszenie miejsc zewnętrznych dla samochodów i rowerów. Dopuszcza się zadaszenie zielone lub wzbogacone o instalację fotowoltaiczną.

Pozostaje jeszcze wspomnieć o korzystających z komunikacji miejskiej. Mile widziane są pobliskie przystanki komunikacji zbiorowej. W praktyce to nie więcej niż 5 min. spaceru do przystanku autobusowego czy tramwajowego. W przypadku stacji metra czy kolei podróżni powinni mieć przystanek w odległości nie większej niż 833 m (ok. 10 min. spaceru).

Z nowymi przepisami można zapoznać się na stronie warszawskiego urzędu miasta. Dokument wraz ze wzorami kart oceny projektów inwestycyjnych liczy ponad 40 stron.