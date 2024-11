Alternator to urządzenie, które przekształca energię mechaniczną wytwarzaną przez silnik na prąd elektryczny, niezbędny do zasilania systemów elektronicznych w samochodzie. Prąd generowany przez alternator zasila także akumulator, który dzięki temu jest na bieżąco ładowany. Bez niego niemożliwe byłoby uruchomienie pojazdu.

Jak sprawdzić, czy alternator jest do wymiany? Najczęstsze objawy awarii

Średnia żywotność alternatora wynosi około siedmiu lat lub około 200 tys. km. Na jego trwałość wpływa wiele czynników, takich jak jakość użytych podzespołów, ogólny stan techniczny pojazdu oraz liczba i rodzaj urządzeń elektronicznych, z których korzysta się w samochodzie. Istnieje kilka znaków ostrzegawczych, które pomogą ci stwierdzić, czy potrzebujesz nowego alternatora.

Trudności z uruchomieniem samochodu - słychać klikanie lub silnik dłużej reaguje.

- słychać klikanie lub silnik dłużej reaguje. Samochód gaśnie i jest "ospały" podczas przyspieszania po zatrzymaniu się.

podczas przyspieszania po zatrzymaniu się. Świecąca na żółto albo czerwono kontrolka ładowania akumulatora na desce rozdzielczej.

na desce rozdzielczej. Osiągnięcie normalnej prędkości zajmuje więcej czasu niż zwykle.

zajmuje więcej czasu niż zwykle. Awaria alternatora nie dostarcza stałego prądu do wielu podzespołów pojazdu. Przyciemniane, mruganie lub jaśniejsze niż zwykle reflektory mogą wskazywać na problem.

niż zwykle reflektory mogą wskazywać na problem. Pisk lub hałas dochodzący z silnika.

dochodzący z silnika. Szybkie rozładowywanie się akumulatora.

akumulator/samochód zimą/problem z odpalaniem Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl

Czy z zepsutym alternatorem można jeździć? Lepiej nie podejmować ryzyka

Jazda z usterką alternatora jest bardzo ryzykowna. Może to spowodować utkniecie w niewygodnych okolicznościach, gdyż samochód będzie mógł jeździć na uszkodzonym elemencie tylko przez krótki czas. Zasięg na akumulatorze wynosi od 2 do 20 km, w zależności od modelu auta, stanu baterii i używanych urządzeń elektrycznych, jak radio czy klimatyzacja. Taka podróż może również zniszczyć dodatkowe części pojazdu. Najdroższe przy naprawie alternatora są wirnik i stojan. Jeśli są sprawne, koszt naprawy będzie wynosił ok. 500 zł. Inaczej koszty wyglądają w przypadku luksusowych aut lub skomplikowanych prac. Cena może przekroczyć nawet 2000 zł.

