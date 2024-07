Unia może zadać cios polskiej gospodarce. Za niesprzyjającymi przepisami lobbuje Francja

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że Polska jest drugim największym globalnym producentem akumulatorów litowo-jonowych, ustępując na tym polu jedynie Chinom (dane Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych). Co więcej, to właśnie w kraju nad Wisłą działa największa w Europie fabryka ogniw litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Niestety przepisy, nad którymi pracuje aktualnie Komisja Europejska, mogą bardzo niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie wartej ok. 38 mld zł polskiej branży bateryjnej.

Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy. Uderzą w Polskę

Jak donosi Puls Biznesu, Komisja Europejska pracuje nad nowym aktem wykonawczym do tzw. rozporządzenia bateryjnego. Dotyczy on sposobu obliczania śladu węglowego akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Największe kontrowersja wzbudza jednak poprawka, za którą lobbowała Francja. Według niej w obliczeniach należy uwzględniać strukturę produkcji energii w danym kraju, a nie źródła energii, z jakich korzysta dane przedsiębiorstwo.

Redakcja PB zauważa, że takie przepisy będą działały na korzyść lepiej rozwiniętych państw członkowskich, których energetyka korzysta z odnawialnych źródeł energii lub energii jądrowej. Nie dziwi więc fakt, że na zmianę przepisów tak bardzo naciskali Francuzi. Ich ojczyzna jest bowiem światowym liderem pod względem energetyki atomowej - na jej terenie działa aż 56 reaktorów. W przypadku Polski, która nadal polega na elektrociepłowniach zasilanych węglem, nowe prawo dość istotnie ograniczy szanse na nowe inwestycje i jej dalszy rozwój gospodarczy.

Polska chce zmiany regulacji

Nie dziwi więc fakt, że strona polska zgłosiła już sprzeciw w tej sprawie. Z nieoficjalnych ustaleń cytowanego wcześniej portalu wynika, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło się do komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry'ego Bretona chcąc zmiany metodologii obliczania śladu węglowego akumulatorów. Przedstawiciele resortu proponują, by odzwierciedlała ona "rzeczywisty miks energetyczny" wykorzystywany przez daną fabrykę, uwzględniając przy tym umowy zakupu energii i tzw. gwarancje pochodzenia energii z OZE.