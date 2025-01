Ponad 7,2 mln samochodów w półtora roku. Tyle aut przejechało jednym z najnowszych tuneli w Polsce. To niezwykle ważna inwestycja pod dnem Świny w Świnoujściu, którą oddano do ruchu w połowie 2023 r. Tunel w ciągu drogi krajowej DK93 kosztował miasto ponad 910 milionów złotych. I wciąż znacząco obciąża budżet samorządu. Okazuje się, że utrzymanie drogowej przeprawy to spory wydatek dla miasta.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Koszty utrzymania tunelu nie są małe. Jak informuje serwis "Rynek infrastruktury", Świnoujście ponosi dość wysokie koszty związane z utrzymaniem całej drogowej infrastruktury. W skali roku to aż 14 mln zł na utrzymanie przejazdu pod dnem Świny. Bardzo dużą część stanowią wydatki na rachunki za energię. Miasto wydaje aż 4,8 mln zł rocznie. A to nie wszystko.

Drogowa rewolucja po oddaniu tunelu

Urząd miasta zmaga się także z innymi konsekwencjami oddania tunelu do ruchu. Okazało się, że jest o co winić poprzednie władze. Beata Olszewska, rzecznik urzędu miasta Świnoujście w wypowiedzi dla serwisu "Rynek infrastruktury" wspomniała, że poprzedni prezydent nie zadbał o odpowiednie przygotowanie zmian w komunikacji miejskiej i zabezpieczenie środków na utrzymanie istniejącej przeprawy promowej oraz nowego tunelu. Niemniej przyznała przy tym, że otwarcie tunelu było komunikacyjną rewolucją dla Świnoujścia.

Po udostępnieniu przejazdu pod dnem rzeki znacznie poprawił się ruch w mieście, a czas podróży bardzo się skrócił (przejazd tunelem zajmuje mniej niż 5 min.). Kierowcy nie muszą już tracić czasu na stanie w długich kolejkach na prom (w okresie wakacyjnym oczekujący spędzali w korkach nawet kilka godzin). Urzędnicy odnotowali także zwiększony napływ turystów (szczególnie z Czech i z Niemiec) oraz mieszkańców z okolicznych gmin. Korzyści odnieśli także dostawcy (łatwiej zaopatrywać hurtownie, sklepy i różne punkty usługowe w mieście).

Mapa tunelu w Świnoujściu GDDKiA

Zmiany w ruchu szybko odnotowano w statystykach. Pierwsze sto tysięcy przejazdów zarejestrowano ledwie po tygodniu od otwarcia. Pierwszy milion odnotowano we wrześniu. W 2024 r. przez tunel przejechało ponad 4,8 mln aut. Tym samym do końca grudnia zarejestrowano ponad 7,2 mln. pojazdów.

A co czeka miasto w 2025 r.? Na inwestycje przeznaczono 129 mln. zł. Świnoujście planuje m.in. przebudowę kilku ulic (m.in.: Sienkiewicza, Jachtowa, Lechicka oraz zupełnie nowa ulica Nowojachtowa) oraz projektowanie kolejnych dróg (Krzywoustego i Wielkopolska).