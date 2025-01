Toyota pisze historię. Japońska firma właśnie pobiła kolejny rekord

Początek stycznia to okres podsumowań minionego roku. To także wyjątkowo dobry okres w polskiej centrali Toyoty. Bo marka osiągnęła naprawdę dziejowy sukces. W zeszłym roku sprzedawała każdego dnia ponad 30 aut – każdego dnia, wliczając w to zarówno soboty, jak i niedziele czy święta. Stała się liderem sprzedaży nowych pojazdów.

Toyota w 2024 r. pobiła swój rekord. Udział w rynku to 18 proc.

W 2024 r. w Polsce zarejestrowanych zostało 111 165 fabrycznie nowych Toyot. Taki wynik sprawia, że liczba rejestracji rok do roku wzrosła o 13 proc. Jeszcze wyższy skok dotyczy udziału w rynku. Ten sięgnął 18,2 proc. To oznacza trzy rzeczy. Po pierwsze japońska marka od pięciu lat z rzędu jest najchętniej wybierana przez klientów w Polsce. Po drugie ubiegły rok był kolejnym, w którym Toyota pobiła własny rekord sprzedaży pojazdów. Po trzecie skoro sumaryczna sprzedaż w Polsce przekroczyła 550 tys. aut, Toyota sprzedała aż jedną piątą z nich.

Sprzedaż Toyoty w 2024 r. w Polsce Fot. Toyota

Najlepszym sprzedażowo miesiącem w 2024 r. był dla Toyoty grudzień. 31 dni wystarczyło, aby do bazy CEPiK wpisanych zostało 11 733 nowe modele z Japonii. 8502 auta z tej puli odebrały firmy. W tym segmencie rynku Toyota wygenerowała zatem wzrost sięgający naprawdę imponujących 46 proc.

Corolla nie dała szans konkurencji. 5 Toyot w Top 10 polskiego rynku

Toyota liderem w zestawieniu producentów. Corolla z kolei zdeklasowała rywali w zestawieniu najchętniej kupowanych modeli. W 2024 r. dealerzy sprzedali w sumie 29 487 samochodów kompaktowych. To oznacza wzrost o 10 proc. O skali sukcesu Corolli świadczy jednak jeszcze jeden wskaźnik. Blisko co trzecie auto, które w grudniu 2024 r. wyjechało z salonu japońskiej marki, to była właśnie Corolla.

Sprzedaż Toyoty w 2024 r. w Polsce Fot. Toyota

Choć w Top 10 polskiego rynku motoryzacyjnego Toyota ma większą ilość przedstawicieli. Znalazło się miejsce także dla Yarisa Crossa, C-HR-a, Yarisa i RAV4. Tym samym japońska marka zdominowała czołówkę polskiego rynku samochodów nowych. Jeżeli chodzi o kolejne ciekawostki, warto m.in. wspomnieć o tym, że: